Ángela Aguilar recibe premio y usa discurso para defenderse por las críticas por su relación con Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo el centro de criticas por su relación. (Archivo/Archivo)

Visiblemente emocionada, Ángela Aguilar recibió un reconocimiento por los Billboard Women in Music 2025 y, mientras sostenía el galardón en sus manos, se dedició a hablar acerca de las críticas y señalamientos que ha recibido, pues a pesar de reconocer que no ha sido fácil lidiar con todo ello, la música le ha dado la fuerza para continuar.

A pesar de que la joven se ha mostrado fuerte y, en algunas ocasiones hasta indiferente a las críticas que ha recibido, a raíz de la relación que comenzó con su ahora esposo Christian Nodal, este sábado abordó la situación mientras se encontraba en un evento en donde se reconoce la influencia de la mujer en la música.

Ángela recibió el premio “Reconocimiento” y su emoción fue evidente, pues se animó a hablar de la situación a la que se ha enfrentado desde meses atrás, ya que ha sido señalada como la responsable de que Cazzu y Nodal terminaran su relación.

La joven se sinceró al expresar el dolor que ha experimentado desde que su imagen comenzó a ser hondamente afectada, sobre todo, a través de redes sociales.

“Este premio significa mucho para mí porque este año, sinceramente, casi me rompe; cantar a través de las lágrimas, he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, de una historia que nunca ha salido de mi voz, y aun así, aquí estoy, sigo cantando y sigo de pie”, dijo mientras recibía el aplauso del YouTube Theatre.

La intérprete de “Dime cómo quieres” habló del gran significado que la música tiene en su vida, pues no sólo la ha ayudado a salir adelante, sino que es a través de ella que ha hablado y demsotrado quién es, según sus propias palabras.

Recordó a su abuela, la cantante Flor Silvestre, a la que siempre se ha referido como su gran inspiración para hablar del poder que la mujer tiene.

“La música es quien soy, es el hilo que me conecta a cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre; me ha enseñado que estas mujeres aquí no son mi competencia, porque somos el legado de unas y otras, ella me enseñó que puedes luchar en silencio, que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”.

Remató su discurso enviando un mensaje empoderador a las niñas que están en búsqueda de seguir sus sueños.

“A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debería hacerse más pequeña, para encajar en las ideas de alguien más, sobre quién es ella, no lo hagas, en este mundo tratarán de escribir tu historia por ti, no los dejes, canta tu verdad”.