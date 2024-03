Angélica María confesó que estuvo al borde de la muerte debido a un padecimiento

Angélica María es la mamita de Angélica Vale. (Instagram)

Angélica María ha experimentado diversos problemas de salud que no han sido nada fáciles de afrontar.

La actriz, en su momento, reveló que sufrió de cáncer de mama; sin embargo, ahora dio a conocer que también tuvo otra enfermedad que puso en riesgo su vida.

“Tuve cáncer de mama. Pero híjole, Dios me quiere mucho. Después me volvió a dar, nada más que no lo publico”, le contó al presentador Yordi Rosado.

“Me dio síndrome de Cushing (provocada por un tumor), que es una enfermedad mortal. Estuve hinchada 20 años, era una cosa horrible, un sapo. Me dieron mucha cortisona y me dio síndrome de Cushing, casi me muero. Pero no, soy terca y aquí estoy, otro ratote”, dijo.

La querida actriz consideró que las situaciones complicadas que vivió la habían hecho tener sentimientos que la afectaron; sin embargo, encontró la salida para estar bien física y anímicamente.

“Tienes que aprender, porque cuando tienes tantos rencores y te enfermas dices: ‘no. Eso está mal, debe haber algo’. Sí, hay algo, el perdón. Y enviar cosas buenas; cuando envías cosas malas, a fuerza se te regresan”, expresó.

“Hay que aprender a perdonar y sacar de las malas experiencias, cuesta trabajo. Tienes que sacar algo bueno de lo malo, si no estás perdido”.

La madre de la también actriz, Angélica Vale, confesó que otra de las cosas que más le afectaron a nivel personal y profesional fue la salida inesperada de Televisa.