“Mi papá murió hace poco y mi mamá falleció hace varios años, poco antes él habló conmigo y me dijo que en realidad no era mi padre. Que hace muchísimos años mi mamá estuvo con otra persona y que él la perdono y decidió adoptarme. Fue un padre muy amoroso y esto nadie lo sabía, ni mi hermana menor. Mi mamá nunca me dijo nada, mi papá me dijo que yo tenía derecho a saberlo y ya no está. No tengo ni la menor idea quién es la otra persona y esto me dejó muy desubicada emocionalmente”.