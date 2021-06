“Me siento confundido: mi novia tuvo una relación de ocho años con otra persona y ella me había contado que antes todo lo hacía con él y pasaba mucho tiempo a su lado; ahora dice que quiere tiempo para ella, para salir con las amigas y yo lo entiendo. Lo que pasa es que me pregunto si es que tiene menos interés en mí que en la otra persona. Ella dice que no quiere volver a ser la misma, que se ha dedicaba a vivir para el novio y eso me confunde”.