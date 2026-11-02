Aparece foto de Lynda Díaz y su hija Coco Roper como supuestas víctimas de accidente aéreo en Florida

A Lynda Díaz y a su hija Coco Roper las están involucrando en el accidente aéreo ocurrido en Florida este 1 de noviembre 2026. (redes/Instagram)

La expresentadora de televisión Lynda Díaz se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que una página de internet utilizó una fotografía suya junto a su hija Coco Roper en una publicación relacionada con las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Florida, Estados Unidos.

La imagen de ambas fue compartida por la página Aviación Venezolana, acompañada de una descripción que decía: “Revelan identidades de las 9 víctimas del accidente aéreo del Learjet 60 en Florida”.

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Esta es la publicación que vincula a Lynda Díaz y Coco Roper con el accidente aéreo de Florida ocurrido este 1 de noviembre 2026, pero ninguna de las dos iba en el vuelo. (redes/Instagram)

La publicación provocó la molestia de Lynda, quien no dudó en reaccionar y pedir ayuda a sus seguidores para denunciar el contenido.

“Por favor reporten esto. Nos dan como víctimas del accidente aéreo en Florida. ¡Qué descaro!”, escribió la expresentadora de Teletica.

La aclaración es importante porque tanto Lynda como Coco se encuentran bien y ninguna de las dos viajaba en el avión que se estrelló en el condado de Palm Beach.

El accidente ocurrió el domingo 1.º de noviembre, cuando un jet privado Learjet 60 cayó en una zona residencial de Florida. Las nueve personas que viajaban a bordo fallecieron, según confirmaron las autoridades estadounidenses.

Mientras los investigadores trabajan para determinar las causas del siniestro, en redes sociales también han circulado publicaciones que han generado confusión sobre las identidades de las personas relacionadas con la tragedia.

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La copiloto Nathalia Gadelha, de 20 años, es la única identidad confirmada por las autoridades estadounidenses. (redes/Instagram)

En el caso de Lynda, la situación provocó su indignación, pues una fotografía familiar terminó vinculándola con el accidente en el que ninguna estuvo involucrada.

De momento, la única identidad confirmada es la de la copiloto Nathalia Gadelha, de 20 años, quien se había vuelto noticia porque sacó su licencia de aviación antes que la de conducir.