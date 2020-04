View this post on Instagram

Might delete it later 🙈 pero aquí va para quienes me han dicho que lo suba por aquí 😂🙈 Estuve por semanas queriendo aprendérmelo y no lo lograba 😅 El baile no es lo mío pero me siento orgullosisima porque pensé que no lo iba a lograr 😂🙈 Ahora no puedo parar de bailar y disfruto muchísimo aprendiéndome bailes nuevos! Que importante es sacar un tiempito para divertirnos, pasarla bien, desestresarnos y bajar revoluciones ❤️ Les mando todas todas las buenas vibras y mucho positivismo! 🥰 #jlotiktokchallenge #jlosuperbowlchallenge