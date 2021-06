La compasión es un camino de crecimiento emocional. Cuando comprendemos nuestras circunstancias nos damos cuenta que simplemente, en determinado momento de la vida, actuamos según ese capítulo de la historia. A veces olvidamos que en esa circunstancia o en este momento, nuestro corazón quizá estaba abrumado. Por tanto, no teníamos toda la claridad necesaria. Ahora, en el presente no cabe juzgarnos con severidad. El presente no es la norma para comprender el pasado, este ya pasó.