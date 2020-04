“Durante estos días de pandemia ha sido muy complicada la relación con mi pareja. Ya teníamos problemas porque él es una persona muy difícil, pero me dijo que iba a estar en cuarentena y se perdió, no contesta llamadas, ni mensajes. Una de mis cuñadas me recomendó que lo deje porque anda con otra persona y ya me había dado vuelta anteriormente, pero yo tenía la fe de que pudiera cambiar”.