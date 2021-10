“Aquí estaré” es el primer sencillo de la cantante Priscilla Castro

Priscilla Castro siempre ha disfrutado componiendo y ahora lanzó su primer tema. Cortesía Priscilla Castro siempre ha disfrutado componiendo y ahora lanzó su primer tema. Cortesía

Priscilla Castro tomó hace cinco años la decisión de dejar sus miedos atrás y tirarse a la cantada de manera profesional animando eventos.

Poco a poco se fue ganando un lugar en el medio artístico nacional y es tan talentosa que ha llegado a compartir tarima con Los Tenores y ha hecho varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

A esta vecina de Guadalupe también le gusta componer y justo esta semana estrenó su primer tema, titulado “Aquí estaré”. Es al ritmo de R&B, su video fue producido por Panda Audiovisuales y contó con la dirección, edición y coreografías de Juan Alberto Díaz.

Conozca un poco más de esta artista nacional, de 26 años, que sueña con que su música y su voz se escuchen por todo el mundo.

- ¿De dónde nace ese gusto por la música?

Vieras que no tengo familiares músicos o que toquen algún instrumento, realmente creo que nació por acercarme a la iglesia, porque de chiquitica me llevaban mucho a la iglesia cristiana y ahí la música era muy importante. Entonces creo que eso fue lo que me motivó a fijarme en la música y a cantar desde los 7 años.

En redes sociales la puede encontrar como Pri Castro Music. Cortesía En redes sociales la puede encontrar como Pri Castro Music. Cortesía

- ¿Sintió miedo al inicio de su carrera?

Yo no sabía ni cómo me iba a ir porque no tenía ningún contacto, le pedí a Dios que quería dedicarme a la música y se me fueron abriendo las puertas poco a poco. Conocí a una chica que trabajaba en el medio y ella me recomendó y así empecé.

Sí ha sido difícil, pero vieras que yo siento que me ha ido superbién para ser una carrera como cantante aquí en Costa Rica. Yo siento que nada es imposible, que uno nada más tiene que poner los talentos al servicio de la gente.

- ¿Ha estudiado canto?

He llevado clases desde los 16 años. Estuve un año en canto lírico y con clases particulares. Además, soy bastante autodidacta, me gusta educarme por mi propia cuenta, entonces los últimos años han sido así, aprendiendo por mi lado.

- ¿Desde hace cuánto viene componiendo sus temas?

Desde chiquilla compongo, siempre me ha gustado hacer canciones, pero no fue hasta finales de 2019 que me instruí, porque siempre como que las composiciones que hacía las tiraba a la basura porque sentía que no me gustaban. De hecho, a veces me pasa que compongo y no sigo la producción de la canción porque no me gusta. Por eso poco a poco quiero ir mejorando como autora de mis canciones y ahorita estoy preparado un nuevo material porque quiero sacar un EP a finales de este año.

- ¿Qué tiene de especial “Aquí estaré” para que la eligiera como su primer sencillo?

La letra es algo personal, yo quiero conectar con la gente de forma que mis letras conecten y sean algo muy popular, que me puedan conocer. La elegí por eso mismo, porque quiero conectar con la gente, como es una canción muy sencilla, traté de hacerla de una forma más comercial y yo quiero la gente conecte con el mensaje.

Priscilla ha hecho varios conciertos con Los Tenores y otros cantantes nacionales que admiran su talento musical. Cortesía Priscilla ha hecho varios conciertos con Los Tenores y otros cantantes nacionales que admiran su talento musical. Cortesía

- ¿De qué trata la canción?

Es de cuando uno ya rompió con la pareja. Es sobre un amor fallido, pero que uno está ahí en eso de ‘quiero volver a verte’, ‘aquí estoy’, es como estar en ese proceso de separación.

Las experiencias buenas o malas lo hacen a uno crecer y lo bonito es eso, que uno puede curarse a través de la música.

- ¿Trabaja en algo más?

Estudié enseñanza y traducción del inglés, pero solo lo ejercí un año, ahorita me dedico a cantar en eventos y también doy clases de canto en Casa Aranjuez.

- ¿Le gusta mucho dar clases?

Mi mamá me inculcó algo muy importante desde muy chiquilla, ella me dijo que cuando uno enseña aprende dos veces, y como aquí en el país cuesta encontrar profesores que se eduquen en el canto popular, yo tenía que valerme por mí misma, siendo autodidacta y buscando la información. Ahora lo aplico con mis alumnos, me encanta bastante enseñar todo lo que he aprendido.

Priscilla también forma parte de Divas trío junto a Vanessa González y Ana Roldán. Cortesía Priscilla también forma parte de Divas trío junto a Vanessa González y Ana Roldán. Cortesía

- Para conocerla más personalmente, ¿qué más le gusta hacer además de estar arriba de un escenario?

Ahorita estoy muy enfocada en hacer deporte, en ir al gimnasio, eso me motiva mucho, pero hacerlo bien, cuidando mi alimentación también. Me gusta mucho salir a hacer caminatas, senderismo y me gusta bastante salir con mis amigos.

- ¿Cuáles son sus artistas favoritos?

Serían Whitney Houston, me gusta mucho Alicia Keys y Luis Miguel.

- ¿Qué le gusta comer?

Si es algo medio fino me gusta mucho el sushi, pero normalmente puedo vivir con queso y plátano maduro.

- ¿Es más dulcera o le gusta más lo ácido?

Me gusta más comer dulces y mi postre sería el brownie de chocolate o los waffles.