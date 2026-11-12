La actriz y escritora Arabella Salaverry sorprendió este jueves en la misa de despedida de su esposo, Leonardo Perucci, con un homenaje muy especial que le hizo.

En los minutos finales de la ceremonia religiosa del último adiós del actor y expresentador de televisión, Salaverry le recitó a su amado dos poemas.

Arabella Salaverry recitó dos poemas a su esposo Leonardo Perucci, al despedirlo. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Leonardo siempre me pidió que le escribiera un poema y a mí me parecía algo único. Quiero leerle un poema que nunca se publicó. Un poema que le escribí en 1998 en un momento muy difícil de mi vida”, dijo la actriz.

De seguido, la artista comenzó a recitar un primer poema inédito llamado “El Elegido”. Las palabras que recitó tuvieron una gran carga emocional y romántica, pues no habló solo del enamoramiento.

“Te pregunto si quieres ser el elegido para intentar contener mis mareas. Te pregunto si en el huerto del tedio todavía hay fuegos de artificio. Te pregunto si deseas bucear, perderte y terminar descubriendo continentes sin rastro humano. Te pregunto si quieres inventar disfraces con los trapos usados, carrozas con las calabazas y cruzar el aire de parte a parte, como si fuera un viaje nuevo”, leyó la querida artista.

Arabella Salaverry le dio el adiós a su esposo Leonardo Perucci con algo que él siempre le pidió

Salaverry también recitó un segundo poema.

“Nos sobrevuela, nos sobrepasa, nos sobrecoge, sobresalta, ese pájaro atormentado.

Nos traspasa, nos trasciende, nos traspone; es imprevisto pájaro, nos despoja, desalienta, distorsiona.

Nos aplaca, nos acuna, nos aroma, para terminar al fin, abandonándonos. Ese discreto pájaro nos declina, nos decanta, nos desdice, ese precipitado pájaro. Ese pájaro precipitado / que es la vida.

Al finalizar de recitar sus textos, los presentes aplaudieron.