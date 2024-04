Araya Vlogs cumplirá este sábado con lo que prometió y lo invita a unirse a luchar contra la suciedad

Araya Vlogs quedó impactado con la contaminación que encontró en algunos lugares del país. (Cortesía)

Christopher Araya, mejor conocido como Araya Vlogs, inició una campaña de limpieza con la que espera ayudar al medio ambiente e inspirar a jóvenes y niños.

El sancarleño quedó impactado con el montón de basura que encontró en San José, en playa Guacalillo y en la desembocadura del río Tarcoles y lo mostró en su canal de YouTube.

Más allá de eso, no quiso quedarse con las manos atadas y creó una campaña de limpieza para este sábado de 7:45 de la mañana a 11 de la mañana, en barrio Tournón y domingo en el Peñón de Guacalillo de 1:45 a 5:00 p.m.

“Yo tenía la idea de grabar la contaminación del río Torres y cómo desembocaba en el Tárcoles, lo tenía hace como dos o tres años, pero lo había pospuesto, hasta que ahora el mes pasado que andaba en Pakistán y estuve en la ciudad más contaminada del mundo, me dolió mucho todo lo que vi y eso se juntó con que vi un reportaje del río Torres y dije, no ya, hay que hacerlo”, contó sobre sus últimos videos en una conversación con La Teja.

Araya explicó que su principal objetivo con esta iniciativa es generar conciencia en nuevas generaciones, porque quedó impresionado con el alto nivel de contaminación que encontró en algunas zonas del país.

“Quiero hacer algo que vaya generando conciencia y que dentro de muchos años no lleguemos a tener ríos tan contaminados, ni las ciudades tampoco. La limpieza obviamente no va a acabar con el problema, pero sí va a generar esa semilla de conciencia, a la gente actual que esté abierta a nuevas ideas, pero sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes y a los niños que digan ‘bueno, al menos de nuestra parte podemos no tirar basura a los ríos o a las calles y ser personas limpias’ no cuesta nada”, contó.

Idea llegó a muchas organizaciones y personas

A pesar de que la idea nació del creador de contenido, muchas manos y organizaciones se unieron a la causa y serán parte de los dos días de limpieza, algo que sorprendió para bien a Araya.

“Yo siempre grabo todo solo, pero esta vez empecé a investigar qué se podía hacer, quiénes ya hacen esto por el país y para mi sorpresa, gracias a Dios, me encontré con que hay un montón de organizaciones y personas que le dedican su tiempo gratis, a limpiar playas, ríos y dar clases de educación ambiental. Les empecé a escribir, a ver si se unían a esta idea loca y se unieron un montón”, reveló contento.

Para él toda la experiencia es nueva porque no se dedica a esto. Por lo general, su contenido es destacando paisajes bellos del territorio costarricense o llamativos lugares del mundo. Ante esto, empezar esta campaña, le dejó mucho aprendizaje para el futuro.

“La organización la están llevando ellos, lleva demasiadas cosas que yo no me imaginaba, hay que organizar de todo, llevar toldos, agua, equipo para las personas, gente que ya conozca sobre la recolección de residuos y pueda guiar a los demás, hay que contactar Fuerza Pública por si hay algún problema, a Cruz Roja por si alguien del calor se desmaya, o cualquier cosa que pueda pasar. “Gracias a Dios se apuntaron y están organizando todo”, mencionó.

Entre las organizaciones que se aliaron a esta idea del youtuber está la Fundación Picnic, que se dedica a generar responsabilidad ambiental, también está “Amigos del río Torres”, grupo de personas que se encargan de luchar contra uno de los lugares más contaminados del país.

También forman parte Green Wolf Costa Rica, Fundación The Clean Wafe, Algo por la tierra, Operation Rich Coast y Rotaract San Pedro - Curridabat.

“Vamos a hacer algo para ir generando conciencia. La gente que ya bota basura y lo sigue haciendo son unos burros y posiblemente no van a cambiar y a veces eso nos trae desesperanza, pero vienen personas para arriba, niños y jóvenes, que ellos sí van a cambiar, sí van a tratar la basura diferente y van a marcar ese cambio que necesitamos todos”, concluyó.

Quienes se quieran unir a esta causa y hacer voluntariado limpiando el río Torres, pueden llegar este sábado a barrio Tournón, diagonal a la Ulacit dentro del horario establecido e igual quienes quieran ser parte de “Atardecer en Guacalillo”, que empezará el domingo en el mirador el Peñón de Guacalillo a las 2 de la tarde.

En la limpieza del río Torres participarán Araya Vlogs y las organizaciones Rotaract, Somos Picnic, Clean Wave y Amigos del río Torres. (YouTube Araya Vlogs.)