Farándula

Araya Vlogs deja ver cómo fue el encuentro en Rusia con su salvador Manfred Ugalde

Christopher Araya pasó momentos de incertidumbre en Moscú el fin de semana tras quedarse sin dinero en esa parte del mundo

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El youtuber Christopher Araya mostró cómo fue su encuentro con su salvador en Moscú, Rusia, Manfred Ugalde, luego de que el futbolista lo auxiliara tras quedarse sin dinero en ese lado del mundo.

Araya, creador de Araya Vlogs, pasó momentos de mucha incertidumbre el fin de semana en ese país porque se quedó sin dinero, ya que debido a las sanciones internacionales que hay en Rusia no podía usar sus medios de pago electrónico ni sus tarjetas.

Por ese motivo, Araya clamó en sus redes sociales por algún tico o alguien en ese país que le tendiera la mano con rublos en efectivo y quien acudió a su rescate fue el seleccionado nacional, quien juega allá con un equipo ruso.

Así fue el encuentro entre Araya Vlogs y Manfred Ugalde en Rusia

Así fue el encuentro

Este lunes, el sancarleño mostró en un video en redes el momento en que Ugalde llegó a su rescate y cómo él lo “convenció” de la ayuda.

“¿Qué dice la leyenda viva del fútbol costarricense, la máquina, el arma letal, la banda de capitán, el que lleva el 10 en la espalda, el sucesor del mismísimo Pelé? La máquina Manfred, ¿qué dice mi hermano?”, dice Araya en el curioso video que compartió en Instagram.

Luego le soltó la pregunta: “¿No tiene rublos ahí?”. El rublo es la moneda oficial de Rusia.

“Ahí tenemos”, le respondió Manfred mientras iba a bordo de un vehículo.

Araya Vlogs y Manfred Ugalde
Araya Vlogs junto a Manfred Ugalde, quien fue su salvador en Rusia. Fotografía: Instagram Araya Vlogs. (Instagram/Instagram)

Entre bromas

Araya bromeó con que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con contratos y negociaciones deportivas de Manfred se deben tramitar por medio de él.

“Amigos, ahora todo lo que tiene que ver con Manfred tiene que pasar por mí, a través de mí. Soy el representante oficial en Rusia entonces negocios, contrataciones, Barcelona, Madrid… si quieren (hablar) con Manfred, escríbanme. Gracias”, finalizó Araya.

Manfred se mantuvo sonriente mientras Araya lo terminaba de piropear a cambio de rublos.

Araya Vlogs clama por ayuda desde Rusia
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Araya VlogsChristopher ArayaMoscúRusiaManfred Ugalde
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.