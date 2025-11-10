Araya Vlogs deja ver cómo fue el encuentro en Rusia con su salvador Manfred Ugalde

El youtuber Christopher Araya mostró cómo fue su encuentro con su salvador en Moscú, Rusia, Manfred Ugalde, luego de que el futbolista lo auxiliara tras quedarse sin dinero en ese lado del mundo.

Araya, creador de Araya Vlogs, pasó momentos de mucha incertidumbre el fin de semana en ese país porque se quedó sin dinero, ya que debido a las sanciones internacionales que hay en Rusia no podía usar sus medios de pago electrónico ni sus tarjetas.

Por ese motivo, Araya clamó en sus redes sociales por algún tico o alguien en ese país que le tendiera la mano con rublos en efectivo y quien acudió a su rescate fue el seleccionado nacional, quien juega allá con un equipo ruso.

Así fue el encuentro entre Araya Vlogs y Manfred Ugalde en Rusia

Así fue el encuentro

Este lunes, el sancarleño mostró en un video en redes el momento en que Ugalde llegó a su rescate y cómo él lo “convenció” de la ayuda.

“¿Qué dice la leyenda viva del fútbol costarricense, la máquina, el arma letal, la banda de capitán, el que lleva el 10 en la espalda, el sucesor del mismísimo Pelé? La máquina Manfred, ¿qué dice mi hermano?”, dice Araya en el curioso video que compartió en Instagram.

Luego le soltó la pregunta: “¿No tiene rublos ahí?”. El rublo es la moneda oficial de Rusia.

“Ahí tenemos”, le respondió Manfred mientras iba a bordo de un vehículo.

Araya Vlogs junto a Manfred Ugalde, quien fue su salvador en Rusia. Fotografía: Instagram Araya Vlogs. (Instagram/Instagram)

Entre bromas

Araya bromeó con que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con contratos y negociaciones deportivas de Manfred se deben tramitar por medio de él.

“Amigos, ahora todo lo que tiene que ver con Manfred tiene que pasar por mí, a través de mí. Soy el representante oficial en Rusia entonces negocios, contrataciones, Barcelona, Madrid… si quieren (hablar) con Manfred, escríbanme. Gracias”, finalizó Araya.

Manfred se mantuvo sonriente mientras Araya lo terminaba de piropear a cambio de rublos.