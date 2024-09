Araya Vlogs está muy preocupado con lo que le está pasando por culpa del estrés

Christopher Araya es el youtuber detrás del canal Araya Vlogs. (Instagram)

El youtuber Christopher Araya está muy preocupado con lo que está pasando con su salud, debido al estrés.

Araya, creador del canal Araya Vlogs, se sinceró sobre eso este lunes en un video que compartió en Instagram.

“El estrés, principalmente, ha estado afectando un montón de cosas en mi salud, me terminó afectando el estómago y tuve que ir a que me lo revisaran y también me está golpeando en el pelo. Hay partes en las que me veo y no tengo pelo”, afirmó.

El sancarleño mostró el montón de pelo que se le cae con solo tocarlo y algunas zonas de su cabeza donde es evidente la pérdida de cabello.

“Me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin pelo, pensé que era algo genético y que me quedaría pelón como mi tío, mi padre o mi abuelo”, continuó.

¿Qué le está pasando a Araya Vlogs por tanto estrés?

Chris reconoció que, en un principio, se negó a consultar sobre qué le pasaba, pero por cosas de la vida dio con un doctor que le puso atención al problema y está con un tratamiento para eso.

“La medicina tiene avances en diferentes procesos para recuperar, fortalecer y que vuelva crecer (el cabello). Les contaré qué pasa”, refirió.