Araya Vlogs fue al mercado de San José y se generó un problema que terminó con hombre detenido

Christopher Araya, mejor conocido como Araya Vlogs, se llevó tremendo susto en San José. (Instagram)

El youtuber Araya Vlogs se fue a hacer contenido para sus redes sociales al centro de San José y se generó un alboroto con la policía incluida y un hombre terminó detenido.

Christopher Araya, quien es muy seguido en redes sociales, decidió dar una vuelta por el mercado central, pues como es oriundo de San Carlos conocía muy poco de este emblemático lugar, pero le ocurrió algo inesperado.

Según contó, una persona que viven en la calle se le puso al corte pidiéndole dinero de manera intensa y el youtuber optó por mejor invitarlo a desayunar, pero el sujeto se habría molestado.

Eso generó que llegara la policía y se armara todo un alboroto dentro del mercado. El mismo Araya hizo un video para pedir disculpas por lo ocurrido, a pesar de su buena intención con el sujeto.

Y es que al final al hombre se lo llevaron detenido porque además de alterar el orden público, tenía antecedentes penales.

El youtuber Araya Vlogs se terminó tomando esta foto con el policía que los ayudó con el habitual.

“Quiero pedir una disculpa pública al mercado Central por lo que pasó hoy (jueves). Nosotros somos de San Carlos, no somos de San José, no conocemos muy bien cómo se mueve todo, sí tenemos la malicia obviamente, pero no sabemos cómo pasa todo”.

“A grandes rasgos lo que pasó es que se nos pegó una persona de calle, no se quería separar de nosotros, quería dinero, yo le dije que no le iba a dar dinero y que lo que íbamos a hacer era invitarlo a comer, que fuera a desayunar con nosotros para que por lo menos comiera y bueno, causó un problemón, llegó la policía, tenía como antecedentes, se lo llevaron no sé si preso, entonces no fue nuestra culpa. Yo no quería que eso pasara así que de verdad una disculpa”, mencionó vloguero.

Araya también fue a conocer otros lugares de la capital como el parque Central, la plaza de la Cultura, el Museo del Oro Precolombino y hasta conoció San José de noche, lo cual lo dejó bastante sorprendido, pues no suele viajar mucho a esta tierra.

Todo ese material lo usará para hacer un próximo video de su propio país.