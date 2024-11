Araya Vlogs fue ingresado muy grave a un hospital en México esta semana

Christopher Araya, creador de Araya Vlogs, tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital en México. (Capturas)

El youtuber Christopher Araya tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital privado en Ciudad de México esta semana, al que ingresó en condición grave tras una comida callejera que se comió.

Fue el mismo creador del canal Araya Vlogs quien relató este viernes la ruda situación por la que pasó, tras explicar el por qué llevaba rato desaparecido de sus redes sociales, algo que no es usual entre influenciadores y youtubers.

Un día después de salir del hospital y aún en recuperación del quebranto de salud que lo tuvo conectado a máquinas y a vías de suero, el sancarleño detalló qué fue lo que pasó y aprovechó su experiencia para hacerle un llamado a la gente.

Christopher Araya aseguró que estuvo conectado a máquinas y vías de suero. (Capturas)

“Terminé en un hospital en México por algo que me comí en la calle. De verdad, pensé que me iba a morir, nunca había estado tan grave para ir a un hospital. Vomité personas en un bus, de verdad fue feo feo”, dijo.

Narró que caminando por la Ciudad de México se encontró un puesto callejero que vendía flautas (tacos fritos) y cayó en la tentación de comprarse una orden; pero luego le agregó algunos ingredientes que, piensa, estaban contaminados y eso le provocó un incontrolable vómito y diarrea que lo deshidrató completamente.

“Estoy seguro que las flautas no me enfermaron porque venían saliendo del aceite, pero venían acompañamientos a elegir y eso fue un fallo. Siempre que van a comer en cualquier parte del mundo coman cosas fritas, calientes, cocinadas, y nunca algo que esté expuesto a la intemperie durante horas porque se acumulan las bacterias.

Christopher Araya piensa que todas las cosas adicionales que le puso a sus flautas fueron las que le afectaron su salud. (Capturas)

“A mí se me fue por completo y le puse a las flautas natilla, repollo, salsas; me compré una agua de horchata callejera y estoy 98 por ciento seguro que fue eso lo que me despedazó”, relató.

Prácticamente, terminando de comerse eso tuvo que correr a buscar un baño y ahí empezó la zozobra.

“No podía más, agarré un bus para el hotel y para mi sorpresa, me pasó algo que jamás pensé que me iba a pasar: me vomité en el bus lleno de personas, vomité a los que iban sentados y después comencé a empeorar”, continuó.

Cuando llegó al hotel su condición era tan delicada que necesitó que alguien lo llevara al hospital.

Christopher Araya se deshidrató al punto de que sus labios se le rompieron. (Capturas)

“Me meten vías, máquinas, estaba muy mal. Los labios se me rompieron de la deshidratación de tanta diarrea y vómito. Fue mi primera experiencia entrando de gravedad en un hospital de otro país”, refirió.

Christopher afirmó que su gran salvada fue que tenía un seguro médico de salud que le pagará cada dólar del tarjetazo que pasó para que lo atendieran.

