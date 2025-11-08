Araya Vlogs no está solo: periodista tico en Rusia le ofrece ayuda en su complicado momento

El grito de auxilio que pegó Christopher Araya, creador de Araya Vlogs, desde Moscú, Rusia, fue escuchado por un periodista costarricense que vive allá hace pocas semanas.

Sergio González, quien desde setiembre está trabajando en un canal ruso en Moscú, se ofreció a ayudar al youtuber costarricense.

Por medio de una historia de Instagram, el expresentador de Multimedios le ofreció la mano amiga al costarricense; eso sí, pidió a la gente que lo ayuden a contactarlo.

“Yo lo ayudo”

“Los que sean amigos de Araya Vlogs, que me contacte y yo lo ayudo aquí en Moscú”, escribió González, quien hasta compartió, públicamente, el número de teléfono al que Araya le puede escribir.

Sergio está trabajando en el noticiero RT de Moscú. Ahí estuvo unos meses en el 2022 como presentador y corresponsal y ahora regresó tras renunciar en agosto a Canal 8.

Sergio González ofreció ayudarle a Araya Vlogs y hasta compartió su número de teléfono para que lo contacte. Fotografía: Instagram Sergio González. (Instagram/Instagram)

Araya Vlogs pidió ayuda el viernes por la noche desde Moscú porque se quedó sin dinero en esa ciudad, ya que las sanciones internacionales que enfrenta Rusia por su guerra contra Ucrania impiden que él pueda utilizar sus métodos electrónicos de pago.