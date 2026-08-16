Araya Vlogs revela el problema que enfrenta antes de los Premios Juventud

Araya Vlogs contó que tiene una gran problema a pocos días de los Premios Juventud. (Instagram/Instagram)

El youtuber costarricense Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, tiene un problemón entre manos y decidió pedirles ayuda a sus seguidores porque no sabe qué ponerse para una ocasión tan especial.

Resulta que el creador de contenido está a pocos días de asistir a los Premios Juventud, donde tendrá la oportunidad de compartir con grandes figuras de la música latina, algo que ya le está generando preocupación.

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Con mucho humor, Araya Vlogs contó que no deja de pensar en una pregunta: ¿Cómo hará para lucirse al lado de artistas como Maluma y Arcángel?

“¿Qué me voy a poner yo a la par de Maluma? ¿Cómo voy a vestir yo a la par de Arcángel?”, mencionó en sus historias de Instagram.

Araya Vlogs tiene un gran problema a días de Premios Juventud

El creador de contenido incluso mostró una de las prendas que recientemente compró y aunque para él es “una belleza” y de lo más fino que tiene, es simplemente una camiseta con imágenes de la serie animé One Piece.

Pero hay otro detalle que le complica todavía más las cosas. Según contó, en estos días se irá “a una selva salvaje” y prácticamente de ahí tendrá que salir rumbo a los premios que este año son en España.

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“¿Qué voy a hacer?”, preguntó a sus seguidores, dejando claro que necesita urgentemente asesoría profesional para resolver su particular dilema de moda, pues la ceremonia es el 3 de setiembre.

Aunque reconoce que su problema puede sonar absurdo, el sancarleño se lo está tomando con bastante humor y ahora queda por ver si sus seguidores logran darle el consejo que necesita para llegar bien vestido a una noche en la que compartirá con grandes estrellas.