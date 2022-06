Argentina comparte foto de su adolescencia y le dicen que podría ser hija de Luis Miguel

La argentina compartió esta foto en Twitter y se volvió viral por su gran parecido a Luis Miguel cuando era joven. Twitter

En el mundo existen muchísimos casos de personas que se parecen a otras, hay “clones” de celebridades como Jessica Chastain, Brad Pitt o Benicio Del Toro. Pero, en Argentina se volvió viral una similitud física inimaginada.

Una mujer sorprendió al compartir una foto en las redes sociales que deja en evidencia su enorme semejanza con el cantante Luis Miguel.

En Twitter, la usuaria identificada como @GiDavidswright eveló una situación peculiar de su vida.

“Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía a Luis Miguel”, puso en el tuit que publicó este 21 de junio. Junto a su posteo, sumó una imagen de su adolescencia, que no tardó en causar revuelo en las redes. La mayoría de los usuarios destacó sus ojos y la sonrisa.

Estos son parte de las comparaciones que hicieron en las redes sociales. Twitter

Por su parte, la cuenta @polloideanashex dividió la fotografía que subió la mujer y agregó una del artista cuando tenía 18 años. Allí, escribió: “Encuentren las siete diferencias”. Rápidamente, el mensaje generó reacciones divertidas.

“Sos igual. Decí que sos la hija y listo”, escribió otra joven que hizo énfasis en que la muchacha tenía rasgos idénticos a los Michelle, de 33 años, fruto de la relación entre Luis Miguel y Stephanie Salas. Para demostrar el parecido, compartió una fotografía de la diseñadora de modas.

El ingenio de la gente llegó bastante lejos. Twitter

“Parecida y te quedas corta… No te iba a molestar con eso porque no sabía como lo podías tomar, pero vi que lo dijiste vos y sí, terrible el parecido”, comentó otra tuitera.

Otra persona optó por hacer una pequeña edición en la imagen de la mujer. Allí, realizó una modificación en los dientes de ella y los colocó de la misma manera en la que el “Sol de México” los tenía en su juventud, con su característico espacio entre las dos paletas.

Esta fue la publicación original de la joven argentina. Twitter

En menos de 24 horas, el posteo recibió 4562 retuits y 160 mil “Me gusta”. Hasta el momento, aún continúa el ingenio de miles de personas en la red del pajarito, quienes revelan sus propias similitudes con otros personajes del ambiente artístico y hacen todo tipo de comparaciones entre la fotografía de la mujer y el el Sol de México.

