Argentino se parece tanto a Bruce Willis que ni la mamá podría diferenciarlos

La presencia en Paraguay del “actor Bruce Willis”, hace unos meses, para protagonizar un anuncio publicitario de una conocida marca japonesa de vehículos causó tanto impacto que se volvió tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación de ese país sudamericano.

Pablo Perillo En el anuncio de Toyota, medio país paraguayo se fue pollo con el doble de Bruce Willis. Youtube.

Muchos juraban que la mismísima estrella de Hollywood, protagonista de la exitosa saga de acción “Duro de matar”, era el que aparecía descansando en una hamaca y conduciendo la Hilux que se promocionaba por tierras paraguayas.

Pero no era Bruce. Se trató del actor argentino Pablo Perillo (52 años) quien puede rajar de que es el gemelillo perdido del conocido intérprete de tantas cintas de acción

En una entrevista virtual para el programa “Buenos Días América” de América TV Paraguay, Pablo contó que muchas veces la gente no le cree que no sea el verdadero Bruce Willis, ya que su parecido es impresionante. Para hacerlo más real, el che empieza a hablar en inglés y no hay nadie que no se cuestione que está frente a la estrella mundial.

Pablo Perillo Pablo Perillo, el doble de Bruce Willis, es argentino y aficionado a River. Instagram.

“Me ha pasado mucho, en Panamá, por ejemplo, estuve 45 minutos hablando con una persona que pensó todo el tiempo que yo era Bruce, y yo, hablando así, en ‘argentino’”, contó.

El doble comentó que, debido a su gran parecido con la estrella de cine, la productora del propio Willis le ha contratado en varias oportunidades para reemplazarlo en ciertos compromisos.

Por ejemplo, hace poco el exmarido de la actriz Demi Moore hizo un comercial para una marca de bebida energética muy reconocida en Hungría y, como no podía hacer la campaña de promoción porque coincidía con la filmación de una película en Nueva York, los organizadores llamaron a Pablo para viajar a Budapest y hacer el marketing del producto, como si lo hubiese estado haciendo el propio Bruce, no le dijeron nada a nadie ni tampoco hubo sospechas.

“Pero en realidad era yo”, dijo.

Pablo Perillo Al doble de Bruce Willis le ha tocado hasta suplantarlo en premios. Instagram.

“Y también pasó lo mismo… todos los medios diciendo que era Bruce Willis. Y como yo estaba hospedado en el Four Seasons… dio la casualidad de que también estaba Arnold Schwarzenegger, arriba grabando la última película de Terminator. El hotel estaba convulsionado porque se armó una cosa muy loca… Bruce Willis y Schwarzenegger juntos”, relató de manera jocosa.

Los dotes actorales de Perillo lo ayudan mucho también a sostener el personaje del protagonista de “Armageddon”, “Sexto sentido” y “El Protegido”, ya que, además de la extraordinaria semejanza física, el argentino pudo aprenderse cada ademán, cada gesto y forma de hablar del actor estadounidense, de 66 años.

Este personaje lo ayudó incluso a llegar a Los Ángeles y codearse en alfombras rojas con grandes personalidades de la meca del cine. Por ejemplo, en el 2002 ganó un concurso de dobles de TNT en Argentina para actores de toda Latinoamérica y el premio fue asistir a una gala de premiación. Llegó en limosina a los premios SAG, del Sindicato de Actores de Hollywood, y la gente le gritaba “¡Bruce!” desde las gradas.

“Para mí fue muy loco. Yo caminando por ahí como si nada y adelante mío estaban Denzel Washington, Russel Crowe, Halle Berry, todos nominados para el Óscar; Sting, que es uno de mis ídolos musicales. Me he saludado también con Kiefer Sutherland…muchísima gente”, comentó.

Aunque es muy conocido en su país, nunca había trabajado oficialmente como doble de Bruce Willis. Sin embargo, un día su parecido físico llamó la atención de los productores de “La Jungla de Cristal”, que contaron con él para grabar una escena de la cuarta entrega de la saga.

Perillo nunca ha coincidido con Willis, más de unos segundos, dice que solamente lo saludó de lejos durante el rodaje de “Duro de Matar 4″, pero lo tiene decidido: si alguna vez consiguen cenar juntos le preguntará qué se siente al parecerse a él.

Le saca el jugo.

Como es de esperarse, el argentino aprovecha su gran parecido con Bruce Willis para hacer platica.

En redes sociales como TikTok o Instagram se ha vuelto la gran sensación, pues constantemente sube videos en situaciones bastante divertidas, las cuales el verdadero actor jamás haría.