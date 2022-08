Arlene Elizondo cuenta por qué dejó Expresso y a su ahora exnovio Solón Sirias

Arlene Elizondo ahora está más enfocada en su carrera como solista después de más de 15 años de estar en el grupo Expresso. Foto: Solón Sirias

La cantante Arlene Elizondo, de 36 años, se fue del grupo Expresso, en el que fue la figura femenina por más de 15 años.

Los motivos: enfocarse más en su carrera como solista y cerrar ciclos, como el de su exrelación con el director y dueño del grupo, Solón Sirias.

Además, hace unos meses el amor volvió a tocar su corazoncito y aunque lo tenía calladito, ya no puede seguir ocultando lo feliz que está.

- ¿Por qué renunció?

Sé que es una frase muy trillada, pero es para cerrar ciclos. Para nadie es un secreto que desde que las chicas Buba (grupo musical que formó Teletica en 2006) acabaron, estoy con Expresso y tengo más de 15 años con ellos y, bueno, desde que llegó la pandemia el trabajo mermó muchísimo para los músicos y yo he mantenido mi carrera de solista en paralelo con el grupo. Pues gracias a Dios mi agenda personal se está moviendo bastante y, obviamente, ahora es muchísimo mejor para los bares contratar o a una solista, o a un dúo que a un grupo grande y me han empezado a chocar mis cosas con las de Expresso. Para no afectar a Expresso y no afectarme a mí, pues tomé la decisión de renunciar, porque son ciclos que hay que cerrar, y para terminar en buenos términos, mejor dije: ‘hasta aquí, gracias por tantos años y toda la suerte del mundo’.

Yo a Expresso lo adoro, fue una gran escuela, ahí aprendí a cantar absolutamente todos los géneros y eso me hizo una cantante muy versátil, y pues, después de tantos años mis compañeros de trabajo se vuelven familia, entonces, no fue una decisión fácil, pero, bueno, es algo que yo creo que también debí haber hecho hace mucho tiempo.

El grupo Expresso está formado por Hernán Umaña, Nelson Acosta, José Guzmán, Gene Chambers, Arlene Elizondo, Pedro Morales y Levi Rodríguez y su director y dueño es Solón Sirias. Foto: Solón Sirias (Cortesía Solón Sirias)

- ¿Cómo tomó Solón Sirias su decisión?

Él ya se lo imaginaba, sabía que yo durante este año ya me iba a ir y en el momento me aceptó la renuncia. Se asombró y demás, pero después me dijo que me quedara un tiempito, pero igual va a seguir pasando que me van a chocar las agendas, entonces, le dije que mejor hasta aquí. Igual en este país hay muchísimo talento y fijo va a encontrar a una muy buena cantante que le pueda dedicar el tiempo que él y Expresso necesitan, pues yo ya estoy en otros planes... Estoy entre los teloneros que le van a abrir a los Tigres del Norte (13 de agosto en Pedregal), acabo de grabar una canción (la lanzará pronto), viene una canción nueva, entonces, estoy muy feliz.

- ¿Influyó en algo el que ya no sean pareja?

A ver, obviamente antes éramos pareja y la relación de ahora jefe-empleado no es que fuera mala, pero sí era incómodo. Digamos que también ayudó un poco, sea como sea, trabajar con el ex no es fácil.

Él y yo terminamos hace año y medio, igual él tiene su pareja y, bueno, yo ahora tengo mi nueva pareja, pero sí de alguna forma, por más que uno quiera ser muy profesional, hay cosas que mejor no y cada uno por su lado. Yo a él le deseo lo mejor en todo sentido, laboral, personal, familiar, pero ya en un tema de cerrar ciclos, en todo sentido, es lo mejor no seguir en el grupo.

- ¿Y cómo quedó la relación con él después de tantos años juntos?

Está cordial, tanto así que yo todavía los voy a ayudar con dos eventos privados que tienen en agosto; o sea, no fue que terminamos agarrados del pelo, para nada.

Solón Sirias y Arlene Elizondo se presentaban además como dúo, pero ya todo eso se acabó. Archivo

- ¿Cómo tomó el hecho de que él tuviera otra pareja al poco tiempo de que terminaron y seguían trabajando juntos?

La verdad, como dice la canción, ‘cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la tierra que le haga cambiar’. La que terminó la relación fui yo y yo soy sumamente profesional, mis amigas dirían que soy muy orgullosa, pero yo soy de decir, ‘se acabó y se acabó'. Él y yo seguimos trabajando como dúo y él como mi mánager durante mucho tiempo y yo, literalmente al margen de todo y solo por trabajo, conversábamos. Sabía que tenía nueva pareja desde el año pasado, pero esos temas ni se los tocaba y bueno, la que vino a tener pareja hasta ahora fui yo, y bueno, todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida.

- ¿Sigue siendo su mánager?

No, de hecho hace como tres meses dejamos de trabajar como dúo y dejó de ser mi mánager y todo. Ahora yo estoy solita, soy la que manejo mis eventos y estoy feliz así porque, como dirían, soy mi propia jefa.

Él (su pareja) es médico ortopedista (tiene 52 años), pero se dedica más a la parte comercial, es director comercial para Latinoamérica de una compañía brasileña de productos ortopédicos, entonces, nada que ver con el medio. Es superperfil bajo y no le gusta salir en nada de esto.

Lo conozco hace como diez años y curiosamente lo conocí porque él me vio cantar en un lugar. Yo llegaba a cantar con Expresso y él llegaba a ver el grupo.

La cantante ahora está muy feliz al lado del doctor cubano-americano, el cual dice le da mucha paz y tranquilidad. Cortesía

Él es Lorenzo y empezaron a salir desde hace casi cinco meses. Instagram

- ¿Cómo se llama y cómo surgió el amor entre ustedes?

Se llama Lorenzo, es cubano-americano, él siempre llegaba a escucharnos, era admirador del grupo y mío, pero yo estaba en mi relación y él siempre supercaballero y respetuoso. Luego él se fue del país, como siete años, por cosas de trabajo y regresó, porque su hija (es divorciado) vive aquí. Él vivía en Miami antes y la empresa le dijo, ‘¿dónde quiere vivir?’, para poder estar cubriendo también Centroamérica y bueno, se vino para acá.

- ¿Que más tiene de especial este cubano?

Es una gran persona, es cero celoso, me apoya en todo, es cero machista, o sea, cuando empecé con él todavía trabajaba con mi ex y él me decía, ‘tranquila, yo soy muy seguro de mí mismo y sé la mujer que yo tengo a la par. Yo te conocí cantando y sé tu historia’, él tiene algo muy lindo y lo que puedo decir es que él a mí me da lo que ninguna otra relación me ha dado, que es paz y tranquilidad. Eso nadie en toda mi vida me lo ha dado y me dice: ‘si vos y yo estamos juntos es para estar bien’, entonces, me dice: ‘yo sé que es tu trabajo, sé que estás metida en el medio, sé que te van a salir admiradores, sé que te escriben en las redes, pero yo estoy muy seguro de la novia que tengo’. Además, él está muy cerca de Dios, lee la biblia y su personalidad es muy tranquila y como es cubano, es superalegre, le encanta la música, le fascina bailar, entonces, yo estoy muy contenta a su lado.

Perdimos contacto completo, total, y un día él me escribió por Facebook (en marzo) para saludarme, para ver cómo estaba y me dijo que seguro ya estaba casada y con hijos, y donde le dije que no, que estaba soltera, me contó que ahora estaba viviendo en Costa Rica y que si nos íbamos a tomar un café y desde entonces no nos hemos separado.

