Arnaldo Porras aprendió a vivir de la risa de los demás

Arnaldo Porras poco a poco ha ido creciendo en el mundo de la comedia tras 14 años de trayectoria. Cortesía

En el 2009 Arnaldo Porras se atrevió a probar suerte en el stand up comedy a pesar de ser un inexperto en el tema; sin embargo, eso le permitió darse cuenta de que podría vivir sacándoles risas a los demás.

Él empezó a ganarse los aplausos del público tras quedar entre los ganadores de un concurso que hizo el Centro Cultural Español, hace 14 años, logro que lo impulsó a seguir haciendo comedia.

Hoy cuenta con su propio canal de YouTube, con un pódcast y se presenta en los principales bares del país los fines de semana.

Conozca un poco más de este josefino, de 40 años, quien con sus ocurrencias les saca carcajadas a la gente.

- ¿Desde niño traía eso de la comedia?

Creo que siempre tuve esa personalidad, siempre que me presento tiendo a ser muy extrovertido, pero creo que en general tiendo a ser un poco más calladillo entre los grupos, pero la gente que me conoce desde hace muchos años sabe que siempre he sido un bombeta.

- ¿En qué momento descubrió que era bueno para crear monólogos?

Creo que cuando se me ocurrió ir a participar al concurso del Farolito, vi el anuncio y pensé: ‘creo que yo puedo hacer eso’, y quedé entre los que ganamos ese año (2009), a partir de ahí fue que descubrí que tengo facilidad para hacer eso y escribir comedia. Me puse a estudiar las técnicas, empecé a afinar un poco de esto y lo otro y he ido agarrando experiencia.

Con sus monólogos y ocurrencias hace que el público pase una bonita velada cada vez que se presenta. Cortesía

- ¿Recuerda de qué trató su primer stand up comedy?

Fue sobre las vacaciones que uno tiene con los papás, cuando uno no tiene decisión de qué es lo que quiere hacer, sobre todas las cosas que le pasan a uno con ellos y de las cosas que lo ponen a uno a hacer.

- ¿Sobre qué acostumbra hacer sus monólogos?

De cosas de la vida. Ahora que soy papá primerizo, entonces los hago sobre las cosas que me han pasado con mi hijo, en el matrimonio y por ahí va.

- Ya son varios años en los escenarios, pero hasta ahora se escucha más su nombre, ¿siente que está en su mejor momento como comediante?

Creo que sí, y creo que ha sido gracias al esfuerzo, porque durante un tiempo solo me dediqué a hacer presentaciones, pero de unos años para acá empecé a ver que me podía moverme más como una marca, a tener más movimiento en redes, en los pódcast de Los Terribles y vi que era el momento de sacar este proyecto de “Concinaldo” y la verdad, la reacción de la gente ha sido muy positiva.

- ¿Ha sido dura la carrera de comediante?

Es complicado, no es una carrera fácil definitivamente, pero se logra sacar adelante con esfuerzo, constancia, estar escribiendo, sacando material nuevo, estarse presentando. La pandemia fue muy difícil, pero aquí estamos todavía.

- ¿Cómo hace para sobrellevar las críticas?

Son críticas nada más, no las tomo a pecho. Como dicen, uno no es billete de mil para caerle bien a todo el mundo, hay gente que le gusta el material de uno y a otros no, entonces, no me tomo a pecho los comentarios negativos porque eso no me define a mí, ni a mi carrera.

- ¿Grabó un especial, es así? ¿Cuándo se estrena?

Ahora en febrero grabamos mi especial en El Muro (bar), que probablemente va a salir en estas semanas en mi canal de YouTube Arnaldo Porras. Es como un recopilado de los últimos años que he estado haciendo stand up. Nunca había tenido un especial y decidí sacar todas las cosas que tenía escritas desde hace años y lo grabamos, fue un llenazo y a la gente le gustó mucho. Justo estamos terminando de grabar unas cosas con los chicos de Al Foco, el equipo de grabación, entonces pronto estará por salir.

Hace pocos meses se casó y tiene un hijo de casi 4 años, quien le ha dado mucho material para sus presentaciones. Instagram

- Acaba de estrenar un programa llamado ‘Cocinaldo’, ¿de verdad le hace a la cocina?

En mi casa mi abuela y mi mamá cocinan un montón, mi mamá antes vendía comida por encargos y yo siempre estaba viendo lo que hacía, por lo que siempre me ha gustado cocinar. Invitaba a comer a mi esposa cuando éramos novios, me gusta cocinar cuando llega alguien a la casa y hace un par de años se me ocurrió hacer un pódcast en el que esté comiendo con el invitado, porque creo que cuando uno está comiendo con alguien, la pasa muy bien, más relajado y como me gusta cocinar y hablar paja, me pareció vacilón mezclarlo. Es como tener una conversación entre compas.

- ¿Y cuál es su especialidad en la cocina?

Le entro a todo, en la cocina, a lo que sea. Yo me arriesgo y me mando a probar cosas y de momento son recetas que me sé de memoria y me han salido muy bien, habrá algún momento en que me pidan algo y me la pele.

- ¿Cuántos capítulos lleva?

Llevamos tres capítulos grabados. El primero se estrenó este martes y como invitada estuvo Waleska Oporta y en el segundo estará Uga (Daniel Ugalde), después estará Rodrigo Villalobos y ya tenemos una lista de invitados para los próximos programas. Inicialmente, estamos tirando un capítulo cada 15 días.

- Recién casado y, además, papá primerizo, ¿hace cuánto?

Me casé en marzo con mi novia (Stefanía Rojas) luego de varios años de vivir juntos y mi hijo Felipe tiene tres años y nueve meses. La llegada de mi hijo me cambió la vida totalmente, antes vivía solo, ahora somos toda una familia, me cambió para bien, es un cambio fuerte, pero muy entretenido.