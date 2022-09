Por supuestamente arrastrar con su carro a una mujer habrían despedido a Pablo Cartín de Teletica

Pablo Cartín duró poco menos de tres meses en Teletica. (JOHN DURAN)

El repentino y sorpresivo despido de Pablo Cartín de Teletica se habría dado por una razón muy seria y de cuidado.

Por medio de un comunicado, canal 7 dio a conocer que el periodista y presentador de Calle 7 ya no será parte de la empresa, pero no dieron mayores detalles.

“Televisora de Costa Rica informa que a partir del día de hoy prescindió de los servicios del periodista Pablo Cartín, quien se desempeñaba como presentador del programa Calle 7″, afirmaron.

Sin embargo, La Teja sabe que ese decisión se da debido a que al canal llegaron unas grabaciones muy reveladoras en las que, aparentemente, Cartín arrastra con su carro (un Toyota de color gris) a una mujer, que estaba con él, y la deja en el suelo, prácticamente inconsciente, antes del partir del lugar.

El hecho habría sucedido a finales del mes de agosto y de momento se desconoce la zona en que ocurrió el incidente.

Al parecer, luego del programa de este martes, los videos fueron enviados a las altas esferas del canal, incluido Ignacio Santos, quienes de una vez tomaron la decisión de no seguir contando con él.

Intentamos conocer la versión de la mujer que sale en las grabaciones (a quien protegemos por su integridad), pero de momento no ha contestado nuestras llamadas ni mensajes.

También le preguntamos a Pablo sobre lo que ocurrió y en un principio dijo que en el canal no le dieron ninguna razón más que la carta de despido. Pero al hacerle saber que teníamos conocimiento de la grabación, nos dijo que primero hablará con su abogado para que la situación no pase a más.

“Yo no he visto el video, pero como es un tema delicado prefiero consultarle antes a un abogado, fue el consejo que me dio mi familia y eso es lo que voy a hacer, pero yo no quisiera afectar a nadie”, dijo.

De momento, no hay ninguna denuncia interpuesta en contra del periodista.

Pablo llegó a Teletica en junio de este año como parte del elenco del programa Calle 7 Informativo, también trabajó en Repretel por poco más de un año y en Multimedios. Además se dedica a tocar violín.