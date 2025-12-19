Farándula

Artista costarricense que alegró la vida a niños y adultos por años se retira de los escenarios

Figura se despedirá de la gente por todo lo alto este sábado con un show en el Parque de la Democracia, en San José

Por Manuel Herrera

El artista costarricense Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero, anunció el final de su carrera artística y su retiro definitivo de los escenarios tras casi 35 años dedicados a llevar alegría a generaciones de niños y familias.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el querido personaje confirmó que “sale del aire”, pero antes se despedirá del público con un último espectáculo este sábado 20 de diciembre, a la 1 de la tarde, en el Parque de la Democracia, en San José.

Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero
Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero, se despide de los escenarios tras 35 años de carrera.

“Toda historia bonita merece una última canción. Mañana sábado me despido de los escenarios después de muchos años compartiendo música, juegos y sonrisas con tantos niños y familias. Este será el último concierto de Maromero, y quiero celebrarlo como siempre lo hicimos: cantando juntos, riendo y llenando el parque de alegría”, expresó en la víspera de su adiós.

Un agradecimiento lleno de cariño

Maromero, de 69 años, aprovechó el anuncio para agradecer el respaldo que recibió del público a lo largo de estas más de tres décadas de trayectoria.

“Gracias por cada aplauso, cada risa y cada canción compartida”, manifestó con gratitud.

Maromero es muy querido en el país. Fotografía: Cortesía. (Viviana Vieto/Cortesía)

Un artista de muchas facetas

Además de actor y músico, don Germán Valverde es recreacionista y también fue profesor de Educación Física, facetas que marcaron su estilo cercano, dinámico y educativo, y que lo convirtieron en una figura muy querida dentro y fuera de los escenarios.

Su despedida promete ser una celebración cargada de nostalgia, música y sonrisas, fiel al espíritu con el que Maromero conquistó el corazón de Costa Rica durante décadas.

Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero
Germán Valverde, conocido en todo el país como Maromero, anunció el retiro de los escenarios en esta publicación de Instagram.
Maromeroartistas costarricensesGermán ValverdeCosta Rica
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

