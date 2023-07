Artista nacional celebró así su pase a la siguiente ronda de Nace una estrella

Dani Maro durante su show antes del último concierto de Daddy Yankee en Costa Rica. (MAYELA LOPEZ)

Con un mensaje lleno de nostalgia, nobleza y gratitud, el artista nacional Dani Maro celebró este jueves su clasificación a la segunda ronda de audiciones de Nace una estrella.

Maro ya tiene camino recorrido en esto de la música; de hecho, fue telonero del más reciente concierto de Christian Nodal en el país, pero quiere más proyección e impulso, por eso probó suerte para estar en el programa de canto de canal 7.

El artista dio un paso más hacia ese objetivo luego de aparecer en la lista de los 125 preclasificados a la competencia, quienes se medirán en una nueva audición a partir de este lunes 17 de julio, de donde saldrán los 15 participantes que tendrá el programa.

Laura Ortega y Dani Maro

Un día después de publicada la lista Maro recordó, desde su habitación, sus tiempos de cuando escribía canciones y pidió apoyo de la gente para su audición del lunes, que será a la 1:30 de la tarde.

“Subo esta canción en el cuarto, porque ahí mismo es donde comencé a escribir canciones. Me daban las madrugadas, mi mamá se levantaba a decirme: ‘Papi, ya es tarde, mañana hay que trabajar’, y yo le decía: ‘Corrección mamushka es temprano, mejor me quedo’. Lo que les quiero decir, los que han visto mi vida de cerca saben que no me he rendido, que he luchado por mi sueño, pensando en que si yo lo logro, todos los que me conocen también van a lograr los suyos, porque eso somos: ejemplo para los demás, caer y levantarnos, soñar y alcanzar”, expresó el cantante.

Maro estuvo entre las más de 1.400 personas que se inscribieron para la primera ronda de audiciones, y ante tanto aspirante que él y sus 124 demás compañeros hayan clasificado solo es señal de lo bien que canta.

A él y a todos los cantantes llamados a un segundo casting, les deseamos la mejor de las suertes.