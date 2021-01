A los años lo fui a buscar y le pedí perdón, para así poder perdonarlo yo y me convertí en el mejor hijo. Cuando se dio cuenta que yo no tomaba ni me drogaba, se le salieron las lágrimas y me abrazó. Me siento bien porque él murió en paz, yo le mandaba plata a Panamá desde aquí y lo pude ver tres días antes de que muriera.