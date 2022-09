Así celebraron Daniel Carvajal y Kimberly Loaiza el cumple 40 del musculoso

Kimberly Loaiza y Daniel Carvajal a veces parecen más que amigos.

Aunque ellos han sido claros de que son amigos y no tienen pensado volver a ser novios, a veces las acciones parecen ser distintas a lo que dicen Kimberly Loaiza y Daniel Carvajal.

Los exnovios salieron a festejar este jueves el cumple 40 del musculoso en compañía de los mexicanos Erick Vázquez y Jazhell Acevedo. O sea, una salida en parejas.

Video: Kim Loaiza y Daniel Carvajal hicieron el juego de los ex y ojo a sus respuestas

En varias fotos que compartieron en redes sociales se les ve muy felices, incluso compartiendo comida y ella, hasta le cantó cumpleaños cuando le llevaron una pizza dulce.

Además, Daniel no se ha cansado de pedir votos para que su princesa se convierta en campeona de Dancing with the Stars.

Ya veremos qué pasará después de este domingo, pero no nos extrañaría que además del trofeo, Kim y Daniel tengan el premio de volver a estar juntos.