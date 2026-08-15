Así de grande y bella está la hija de Carolina Zeledón, la famosa “Mosca” de A todo dar

La recordada exbailarina y exmodelo de A todo dar Carolina Zeledón dejó ver lo grande y bella que está su única hija Jimena Mora tras ser sorprendida por su retoño en el Día de la Madre.

Jime, de 22 años, le escribió unas lindas palabras a su mamá con motivo de la celebración del 15 de agosto y las acompañó con hermosas fotos junto a su mamá en las que ambas muestran su belleza y felicidad.

Caro, la famosa “Mosca”, compartió la publicación en sus redes, presumiendo que su hija heredó su belleza y simpatía.

Carolina Zeledón tiene 43 años. Se convirtió en mamá a los 21. (Instagram/Instagram)

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El mensaje de la hija de Carolina Zeledón

“Feliz día a mi primer y eterno amor. Gracias mamita por enseñarme lo maravilloso de la vida, por permitirme valorar hasta lo que vemos más pequeño, por encontrar la admiración en cada atardecer y cada rayito de sol, por ser mi mayor inspiración y apoyo, y por ser la mujer que me ha dado el ejemplo para convertirme en la mujercita que soy hoy.

“Te amo tanto que no hay palabras que lo puedan explicar. Dios se lució dándome el privilegio de crecer viéndote, admirándote, amándote y principalmente teniéndote como mamá. Gracias por tu amor y entrega, que me seas eterna mi mamita amada”, expresó Jimena.

Jimena Mora heredó la belleza de su mamá Carolina Zeledón. (Instagram/Instagram)

Así reaccionó la Mosca

Caro, de 43 años, reaccionó a la publicación de su hija diciéndole su deseo de vivir muchos años para compartir juntas.

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“Mi amor, mi mayor bendición, solo puedo pedirle a Dios que me regale mucho tiempo para estar contigo siempre, eres mi mayor orgullo y bendición, gracias por tanto y por todo. Te amo infinitamente mi princesa hermosa”, dijo Carolina.