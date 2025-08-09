Así de guapo está el único hijo varón de Lynda Díaz, el gemelo Gary

Lynda Díaz con sus hijos Gary, Tiffany y Nicole. Fotografía: Archivo LT.

Lynda Díaz puede rajar que sus cuatro hijos heredaron su gran belleza.

LEA MÁS: Lynda Díaz presume lo grande y cambiada que está su hija menor

Su único hijo varón, el gemelo Gary Austin Díaz, es tan guapo como Tiffany (su gemela), Nicole “Coco” Roper y Linda Liz Díaz, sus hermanas.

A Gary poco se le ve con Lynda, ya que vive con su papá, pero en las últimas horas la familia se reunió para celebrar el cumpleaños del futuro esposo de Linda Liz y el joven estuvo en la cena.

Lynda Díaz revela los planes para celebrar sus 54 años un día después de cumplir 53 (Instagram/Instagram)

Precisamente fue Linda Liz, quien compartió una fotografía familiar en sus historias de Instagram donde Gary se roba muchas de las miradas por lo grande y guapo que está.

En la foto, el joven viste camisa negra y está sentado justo a la par de su mamá. Su tupida barba y chispeantes ojos llaman la atención.

Gary (sentado a la par de Lynda) y Tiffany, cumplen 21 años este domingo. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lynda Díaz se pronuncia sobre detención de Jennifer López en tienda Chanel

Gary y Tiffany nacieron en Costa Rica en el 2004 y, curiosamente, este domingo 10 de agosto celebrarán sus 21 años; es decir, ahora sí serán mayores de edad en Estados Unidos con todas las de la ley.

Hace unas semanas, Lynda había presumido en sus redes a Tiffany, quien también está bellísima.

Los gemelos son hijos de Gary Austin, empresario estadounidense con quien Lynda se casó en el 2002 y se divorció tiempo después.

Tiffany y Gary son los hijos menores de Lynda Díaz. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lynda Díaz confesó de cuál matrimonio se arrepiente y reveló que hasta fue infiel