Así de guapo está el único hijo varón de Lynda Díaz, el gemelo Gary

Lynda Díaz puede rajar que sus cuatro hijos heredaron su gran belleza.
Su único hijo varón, el gemelo Gary Austin Díaz, es tan guapo como Tiffany (su gemela), Nicole “Coco” Roper y Linda Liz Díaz, sus hermanas.
A Gary poco se le ve con Lynda, ya que vive con su papá, pero en las últimas horas la familia se reunió para celebrar el cumpleaños del futuro esposo de Linda Liz y el joven estuvo en la cena.
Precisamente fue Linda Liz, quien compartió una fotografía familiar en sus historias de Instagram donde Gary se roba muchas de las miradas por lo grande y guapo que está.
En la foto, el joven viste camisa negra y está sentado justo a la par de su mamá. Su tupida barba y chispeantes ojos llaman la atención.
Gary y Tiffany nacieron en Costa Rica en el 2004 y, curiosamente, este domingo 10 de agosto celebrarán sus 21 años; es decir, ahora sí serán mayores de edad en Estados Unidos con todas las de la ley.
Hace unas semanas, Lynda había presumido en sus redes a Tiffany, quien también está bellísima.
Los gemelos son hijos de Gary Austin, empresario estadounidense con quien Lynda se casó en el 2002 y se divorció tiempo después.
