Así despiden algunos conocidos del país a querido camarógrafo que murió este jueves

El periodista Miguel Calderón, de canal 7, despidió a su gran amigo camarógrafo, conocido como Gemelo (con gafete). (Instagram)

La muerte del camarógrafo Alberto Córdoba Chacón, más conocido como Gemelo, motivó lindísimos mensajes de despedida de muchos de sus excompañeros de trabajo, principalmente periodistas.

Gemelo falleció este jueves 8 de agosto en la mañana, a causa de un infarto, y tras la lamentable noticia, muchos rostros conocidos del país le dieron el último adiós, reconociendo la gran persona y lo empunchado para el trabajo que siempre fue.

El camarógrafo trabajó en Repretel, Teletica y otras televisoras del país, dejando huella por los lugares donde pasó, legado que sacaron a flote varias figuras este jueves.

Miguel Calderón, de Teletica Deportes, fue uno que dedicó palabras bastante lindas para el camarógrafo. En sus redes sociales, el periodista de canal 7 habló de cómo va a recordar a Gemelo.

“Mi querido Geme, te adelantaste, mi hermano, que Dios te tenga en su santa gloria. Te recordaré como un gran ser humano, con un humor muy fino, un gran profesional y excelente persona llena de Dios. Te quiero mucho. Vuela alto amigo”, publicó Calderón.

El periodista Paulo Alvarado recordó así a Gemelo.

Paulo Alvarado, otro periodista tico que actualmente trabaja en la cadena Telemundo, dijo que la noticia de la muerte de Córdoba lo dejó impactado, ya que hace dos semanas había hablado con él por el chat de Facebook.

“En shock con tu partida, amigo. Increíble que hace dos semanas hablamos por aquí y ahora ya no estés con nosotros. Mi mejor vecino de cubículo en Canal 9. Ahora quién me va a decir ‘no señor, no señor’. Un abrazo hasta el cielo”, dijo Alvarado, quien trabajó con Gemelo en el desaparecido canal 9.

El periodista deportivo Luis Enrique Bolaños también expresó su dolor por la partida de Alberto: “Adiós mi hermanito, tantas historias compartidas, tantas conversaciones de la vida, tantas risas. Dios hoy llamó a su presencia a un buen hombre que me dio el honor de ser su amigo”.

Mientras que el productor de canal 7 Heberth Durán, dedicó un largo mensaje a su gran amigo de 20 años.

“Hoy me toca despedirme de ti, de mi amigo, mi compañero de trabajo, de varias aventuras y de una que otra torta que nos jalamos. Fueron más de 20 años compartiendo una amistad. Recuerdo verte llegar a canal 9, una escuela muy buena para los dos. En la Teletón apostando para ver quién aguantaba más sueño, con vos todo era una competencia”, destacó Durán.

El productor Heberth Durán hizo una extensa publicación por la muerte de Gemelo.

Heberth recordó el montón de trabajos “freelance” en los que Gemelo intentó ser jefe. “Nunca pude decir que no a cuanta huevada querías mandarme a hacer. Y en canal 7, último lugar donde trabajamos juntos y de donde saliste a cumplir tus sueños. Recorrimos tantos caminos juntos que hasta llegaban a confundirnos, ¡cuántas veces nos reímos de eso!”, continuó.

La familia del camarógrafo compartió este jueves los detalles de sus honras fúnebres. A Gemelo lo velarán este viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche en la Iglesia Bautista Emmanuel, en Hatillo 2. El servicio religioso del último adiós será el sábado 10 de agosto a las 10 de la mañana.

A los asistentes, la familia les pide vestir con camisa blanca.