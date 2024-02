Así despidieron a Daniel Murillo del programa 120 Minutos

Daniel Murillo se despidió este 16 de febrero del programa 120 Minutos tras renunciar a Repretel.

El periodista deportivo Daniel Murillo fue despedido este viernes por sus compañeros del programa 120 Minutos, de radio Monumental, tras renunciar a Repretel para asumir un nuevo reto profesional en el extranjero.

Según anunció Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, el comunicador trabajará hasta este fin de semana en la transmisión de los partidos de Primera División y por ende, este era su último día en el programa deportivo que también se transmite por canal 11.

Es por ello que antes de finalizar el espacio sus compañeros le dedicaron unas palabras de despida y para desearle todo lo mejor.

Murillo aceptó una oferta laboral que le hizo la cadena internacional ESPN, de su sede en Argentina, la cual arrancará muy pronto con un nuevo programa Sports Center desde ese país y le tocará presentar junto a la panameña Male Polanco.

Daniel estuvo por casi dos años como parte de los panelistas de 120 Minutos por lo que también agradeció a todos los oyentes que siempre lo apoyaron.

“Ha sido para mí toda una aventura increíble, por la cual siempre estaré agradecido por todo el cariño que ustedes (sus compañeros) me han mostrado y las puertas de 120 que se me abrieron hace casi dos años y que he tenido que venir acá a debatir, a compartir criterio, a vacilar, a enojarme, así que realmente estoy muy agradecido por ustedes, por hacerme sentir una segunda familia, yo los aprecio muchísimo y obviamente les agradezco todas las disposiciones que tienen conmigo y obviamente, que siempre seguiremos ahí en contacto”, dijo.

Así despidieron a Daniel Murillo de 120 Minutos

Sus compañeros del departamento de Deportes Repretel y también de radio Monumental le grabaron un mensaje a “Murillito”, como le dicen de cariño, para agradecerle por toda la ayuda que les brindó dentro de la redacción.