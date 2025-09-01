Así disfrutó Bismarck Méndez y sin Yiyo Alfaro el Grand Gala Parade en Limón

Bismarck Méndez (verde) cambió esta vez a Yiyo Alfaro por su otro amigo Orlando Daly. (Redes/Instagram)

Bismarck Méndez fue uno que no se perdió este domingo el desfile del Grand Gala Parade y, milagrosamente, esta vez fue sin Yiyo Alfaro.

El presentador de De boca en boca compartió en sus redes lo bien que se la pasó en Limón y con su gente.

Así se vivió el Grand Gala Parade Limón 2025

El “Patacón”, como le dicen al limonense, acostumbra ir a la celebración del Día del Afrodeciendiente con el presentador de ¡Qué buena tarde!, pero este año no fue así.

Esta vez cambió a Yiyo por su gran amigo Orlando Daly, con el que compartió todo el fin de semana.

Bismarck subió a sus redes varios videos del colorido desfile para mostrar lo bien que se la pasó en su pueblo.

El mismo Yiyo reaccionó a su publicación y solo le puso unas manitas aplaudiendo.

El conductor de Teletica se fue para Limón desde el viernes, pues también aprovecha la festividad para ir a saludar a sus familiares.