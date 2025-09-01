Farándula

Así disfrutó Bismarck Méndez y sin Yiyo Alfaro el Grand Gala Parade en Limón

El presentador Bismarck Méndez fue uno que no se perdió el Grand Gala Parade este domingo en Limón

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Bismarck Méndez (verde) es uno de los presentadores de De boca en boca de Teletica
Bismarck Méndez (verde) cambió esta vez a Yiyo Alfaro por su otro amigo Orlando Daly. (Redes/Instagram)

Bismarck Méndez fue uno que no se perdió este domingo el desfile del Grand Gala Parade y, milagrosamente, esta vez fue sin Yiyo Alfaro.

El presentador de De boca en boca compartió en sus redes lo bien que se la pasó en Limón y con su gente.

LEA MÁS: Si va al ‘Grand Gala Parade’, le damos otros 5 buenos motivos para sacarle el jugo a Limón

Así se vivió el Grand Gala Parade Limón 2025

El “Patacón”, como le dicen al limonense, acostumbra ir a la celebración del Día del Afrodeciendiente con el presentador de ¡Qué buena tarde!, pero este año no fue así.

Esta vez cambió a Yiyo por su gran amigo Orlando Daly, con el que compartió todo el fin de semana.

Así se vivió el Grand Gala Parade Limón 2025

Bismarck subió a sus redes varios videos del colorido desfile para mostrar lo bien que se la pasó en su pueblo.

LEA MÁS: (Video) Epsy Campbell le puso sabroso a la bailada

El mismo Yiyo reaccionó a su publicación y solo le puso unas manitas aplaudiendo.

El conductor de Teletica se fue para Limón desde el viernes, pues también aprovecha la festividad para ir a saludar a sus familiares.

Así se vivió el Grand Gala Parade Limón 2025

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bismarck MéndezGran Gala ParadeLimónDe boca en boca
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.