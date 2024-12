Así es como los participantes de Mira quién Baila se despiden del programa

La final de Mira quién baila está bastante reñida. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Los participantes de Mira quién baila cerrarán un capítulo este 1 de diciembre que termina el programa.

Una de las primeras en despedirse fue la boxeadora Naomy Valle, quien mediante sus redes escribió que hizo clic con el programa.

“Tres semanas nominada, entrenando para mi primera pelea en ESPN Knockout, donde me iba a dar a conocer, tal vez era la pelea más importante de mi carrera al mismo tiempo, no fue fácil, pero lo logré y fue por ustedes (los fans). Literalmente solo ustedes me tienen aquí. Esto no estaba en el guion, pero me enseñaron que el poder está en sus manos”, escribió.

La guapa Mimi Ortiz le agradeció a la gente por el apoyo y expresó que fue un sueño por 12 semanas.

“Hoy la Mimi que termina es diferente a la que inició”, detalló.

Este domingo es la gran final de MIra quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

LEA MÁS: Toni Costa tiene una gran sorpresa para los ticos en final de Mira quién baila

La macha no perdió la oportunidad de felicitar a su bailarín Yenier Jiménez por todo el aprendizaje que le brindó.

Yessenia Reyes, bailarina de Diego Bravo, expresó que eran muchas emociones despedirse de la temporada.

“Aquí vivimos de todo. Y como a la vida misma nos tocó luchar por lograr nuestra meta, la gran final. Gracias por el respeto, dedicación y compañerismo. Me diste lo mejor”, agregó la guapa.

Recordemos que el primer lugar se llevará $15.000 (poco más de siete millones 600 mil colones).