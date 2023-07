Así es el imitador de Ricardo Montaner que dará en un concierto en el país

Cristian Danielle es el principal imitador de Ricardo Montaner y se presentará en setiembre en el país. Cortesía

El principal imitador de Ricardo Montaner está de visita en el país, pues vino a dar una probadita de lo que podrán disfrutar los ticos el próximo 16 de setiembre en el Teatro Popular Melico Salazar, la cual será su primera presentación en el país.

Se trata del ecuatoriano Cristian Danielle, quien ganó popularidad tras participar en el reality colombiano “Yo me llamo” .

Conversamos con el artista, quien nos confesó que le ha tocado trabajar muy duro de manera vocal y física para parecerse aún más al famoso cantante.

Las entradas para el show estarán disponibles a partir del lunes a través de www.starticket.cr, y es gracias a Ávila Producciones y Pinkay Producciones.

- ¿Hace cuánto inició con lo de la imitación?

Yo empiezo a imitar en el 2014 que es cuando descubro este mundo de las canciones de Ricardo Montaner y que mi voz se parecía a la del maestro. Antes hacía tributo a otros artistas salseros, baladistas, pero en el 2014 es cuando descubrí que podía ser su doble. Acá estamos, trabajando cada día y aprendiendo más cosas porque el maestro Montaner es como una caja de pandora.

- ¿Es difícil imitar a un artista de este calibre?

Realmente sí, muy, muy difícil por sus notas altas, por la complejidad de sus canciones, pero ha sido un reto para mí en cada país que me han invitado a presentarme. He ido desarrollando otras técnicas de canto y ampliando mucho más mi registro vocal, entonces, eso antes no sucedía conmigo, noto cómo he mejorado.

- ¿Conoce a Montaner?

No he conversado con él, pero sí me conoce. Un par de veces me escribió al Twitter, una vez felicitándome y otra después me puso que yo le parecía de joven, o sea, que él se veía en mi cuando él era joven.

- Viene a presentar por primera vez su show, ¿qué va a ver el público ese día?

El público puede esperar siempre lo mejor de mí, vamos a estar con banda en vivo, va a estar Andrés Núñez Castillo, que es de Chile y es director musical y grandes músicos. esperamos esa noche dar lo mejor de lo mejor para que sea una velada realmente inolvidable aquí en Costa Rica.

- ¿Imita a otros artistas?

Un tiempo estuve haciendo de Rudy la Escala, hice a Marc Anthony, pero ahora respiro y como Montaner porque para hacer este tipo de imitaciones se necesita meterse en el personaje y estudiarlo mucho, es un trabajo bastante fuerte, para no caer en una parodia del artista.