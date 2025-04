Así es el lujoso camerino de Myriam Hernández en Nace una estrella

Myriam Hernández es la nueva juez de Nace una estrella en esta sétima temporada. (redes/Instagram)

Myriam Hernández está siendo tratada como toda una reina dentro de Teletica, pues hasta su propio camerino tiene al ser la jueza invitada de Nace una estrella.

La producción de Teletica Formatos compartió unas imágenes de cómo quedó su camerino y está realmente espectacular.

La cantante chilena tiene su propio espacio para que la maquillen, para relajarse o, simplemente, para sentarse a esperar que se inicie cada gala.

A ella la estarán acompañando en cada programa su equipo de trabajo. De hecho, tiene una mujer que en cada corte comercial llega a ver su maquillaje y cabello, que es parte de su elenco personal.

Myriam Hernández tiene su propio espacio para que la maquillen. (redes/Instagram)

Esta no es la primera vez que Myriam participa como jueza en un programa de canto, porque en Chile estuvo en uno similar.

Según dijo, estará viajando constantemente a Costa Rica para estar cada domingo en el estudio Marco Picado y seguir con sus compromisos musicales en su país y Estados Unidos.

La cantante de temas como “El hombre que yo amo” y “Se me fue” llegó en lugar del cantante nacional Ricardo Padilla, quien no podía estar en esta sétima temporada de Nace una estrella porque ya tenía planeado un viaje a España, donde vive su hija Beatriz, a quien tiene más de un año de no ver.

El camerino de Myriam Hernández da hacia el Estadio Nacional. (redes/Instagram)

Tanto los presentadores como los demás jueces del programa son maquillados en la misma área de camerinos, donde también se alistan los 17 participantes; es decir, solo la cantante internacional está aparte.