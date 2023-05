Así fue cómo nació Peaches, la pegajosa canción de la película de Super Mario Bros

La cinta de Mario Bros ha conseguido enamorar a sus fans con la canción de Peaches.

La cinta se estrenó en Estados Unidos el 5 de abri. (Universal Pictures)

La pieza, que al inicio no estaba en el guion, se terminó añadiendo al final por el potencial que tenía.

Según la página para gamers Nintenderos, la canción fue escrita y producida por Jack Black, músico y voz de Bowser en la cinta en inglés.

Varios de los productores de la película se unieron para escribir la canción, pero se la enviaron al músico Jack, el cual le dió su propio toque y su pianista tocó una pista de música original, por lo que los productores quedaron impresionados con el resultado final.

“Bowser toca una increíble canción de piano que exalta su amor por la princesa Peach”, dijo el director Aaron Horvath, al medio Insider.

Asimismo, el director contó que que trataban de transmitir los sentimientos de Bowser por Peach, pues les parecía divertido, gracioso y dulce, así que pidieron que está canción se hiciera.

Este filme es la décima cinta de animación de la historia en superar los US$1.000 millones, lo que la convierte en la décima película de animación más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, superando los US$ 942,5 millones que “Minions: The Rise of the Gru” recaudó en el 2019.