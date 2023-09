Así fue el día en que Melissa Mora no quedó muy contenta con lo que vivió en un programa de Teletica

Melissa Mora es una sensual modelo y cantante. (Jose Cordero)

Casi siete años después de su participación en Tu cara me suena, Melissa Mora habló de cómo se sintió la vez que la transformaron en Pedro Fernández para el programa de imitaciones de canal 7.

Meli fue parte del elenco de ese programa de Teletica Formatos en el 2017 y, precisamente, la del cantante mexicano fue la primera imitación que hizo la ramonense.

Esa transformación no le trae muy buenos recuerdos a la también modelo, quien dijo a La Teja que no le gustó para nada como se veía vestida de Fernández.

“Fue una experiencia muy vacilona porque era mi primera gala en Tu cara me suena y vestida de Pedro Fernández me sentía terrible, porque yo soy una mujer superfemenina y me encanta el cabello largo y el maquillaje, y verme en cabello corto, sin maquillaje y con una prótesis que se me caía, fue supercomplicado”, dijo Meli.

Ella recordó que la prótesis se la pusieron en la barbilla y que a las maquillistas de canal 7 les tomó varias horas para completar la transformación, que sufrió por varias horas más mientras esperó su turno para salir a escena.

Melissa Mora se transformó en Pedro Fernández en el 2017 para Tu cara me suena. (Melissa Fernandez Silva)

A pesar de eso, Melissa mencionó que la experiencia de participar en el programa fue bonita y mencionó que una de las presentaciones que hizo y que recuerda con mucho cariño fue la de la sensual puertorriqueña, Iris Chacón.

“Para mí, una de las galas más bellas fue la de Iris Chacón, con ‘Noche de copas’. Esa canción, a parte de que me quedó muy bien ese día, me encantaba el personaje de ella y su pelo rizado, grande y de leona. Fue una de las noches más lindas para mí”, afirmó Melissa.

Distinto a la de Pedro Fernández, la imitación de Iris Chacón, Meli la vivió, la disfrutó y aunque terminó bien despeinada, le gustó muchísimo.

“Mucha gente sabe que yo estuve en TCMS y lo recuerdan muy bien, así como también recuerdan que estuve en Bailando por un sueño o Combate, y es increíble porque para muchas personas eso fue como ayer y no, los años pasan”, remató Meli.

Operada

Meli revivió su paso por TCMS al tiempo que se recupera de una operación en sus ojos que se hizo el jueves de la semana pasada.

“Tenía astigmatismo y miopía en ambos ojos. De hecho, casi nadie lo sabe ni he puesto nada en mi Instagram, he estado retirada de redes porque casi no puedo utilizar el teléfono”, contó la guapa.

Melissa Mora transformada en Iris Chacón. (GRACIELA SOLIS)

“Desde que yo salí (de la cirugía) me fue muy bien, viendo todo, lo único es que tengo que usar los lentes y tener todos los cuidados que se deben de tener, pero yo salí ya viendo lo que no veía desde que estaba muy niña, porque desde que tengo 8 años tengo problemas visuales y uso lentes, entonces, estoy feliz con el resultado”, mencionó.

A Meli le deseamos una pronta recuperación de su cirugía para que rápido pueda volver a los escenarios a deleitar con su música y sus sensuales movimientos, eso sí esta vez en su propia piel y sin prótesis en su cara o pelucas.