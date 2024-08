Así fue el paso de 7 años de Keyla Sánchez por Teletica

Keyla Sánchez trabajó en muchos programas de canal 7, entre ellos El Chinamo. (Instagram)

El paso de Keyla Sánchez por canal 7 se terminó este miércoles 31 julio luego de que Teletica la despidiera porque le puso candado al programa Calle 7: La Revista, que ella presentaba.

Teletica confirmó la decisión de sacar del aire el espacio en un comunicado de prensa y de la mano de ese anuncio oficializó la salida de Sánchez y de la modelo Gipzy Montoya, quien se desempeñaba como reportera y, en ocasiones, presentadora del programa.

“El programa Calle 7 ha consolidado su propuesta informativa de servicio a los televidentes con una excelente respuesta de la audiencia; por lo que Televisora de Costa Rica decidió enfocar su contenido 100 por ciento a esta área a partir del mes de agosto. Esto implica que se reestructura el programa y se elimina el segmento Calle 7: La Revista que estaba al aire los primeros 15 minutos del programa, y por ello se prescindirá de los servicios de las presentadoras Keyla Sánchez y Gipzy Montoya a quienes la empresa les agradece la dedicación al rol que tenían hasta el momento”, comunicó canal 7.

La noticia, sin duda, sacudió la televisión nacional, ya que Keyla era una de las principales figuras de la pantalla costarricense. En Teletica, la oriunda de San Ramón trabajó durante siete años.

Keyla Sánchez participó en el 2019 en Dancing with the Stars. (Liliam Arce)

Así fue el paso de Keyla Sánchez por canal 7

Keyla debutó en el 7 a mediados de agosto del 2017 en el programa ¡Qué buena tarde!, que presentó hasta inicios del 2022, pues sufrió un accidente de tránsito que la mantuvo tres meses alejada de la pantalla y cuando regresó, la función que le dieron fue presentar los 15 minutos de Calle 7: La Revista.

Aunque en los últimos años la participación de Keyla en programas de canal 7 se redujo, durante sus primeros cinco años la guapa fue fichaje estelar para distintas producciones.

Además de ¡Qué buena tarde!, Sánchez fue ficha de programas como El Chinamo, Tu cara me suena y Dancing with the Stars, donde cosechó muchísima fama y abultó el número de sus seguidores en redes.

Este año, Teletica no la convocó para presentar Tu cara me suena reduciendo todavía más su tiempo al aire.

Tras confirmarse su salida del canal el miércoles, Key recurrió a las redes sociales para hablar de su despido y advertirle a la gente de que no se van a deshacer de ella tan fácilmente.

“He sido parte (de Teletica) a lo largo de 7 años en muchos proyectos y en muchos formatos y, por supuesto que muy agradecida con Dios por la oportunidad. No se van a deshacer de mí tan fácil. Vienen muchos proyectos y cosas lindas y, por supuesto, en mis redes sociales también”, mencionó en el segundo de dos mensajes que compartió en sus redes para hablar de su salida.

En la primera reacción, Keyla se enfocó en piropear el programa que canal 7 cerró y hablar de lo que significó para ella ser parte de ese proyecto.

Keyla Sánchez llegó a Teletica en el 2017 de la mano de Yiyo Alfaro y Choché Romano y debutó en el programa ¡Qué buena tarde! (GRACIELA SOLIS)

“En lo personal, agradecida con la producción y también muy triste porque es un programa (Calle 7: La Revista) que vi desde el inicio y desde el arranque y la verdad es que le llegué a tener demasiado aprecio y amor en estos casi dos años; pero por supuesto estoy feliz y agradecida y esperando con los brazos abiertos para las próximas producciones, formatos, oportunidades que tengan a esta mujer a bien en el canal”, dijo.

Teletica aclaró que los 15 minutos que deja Calle 7: La Revista se sumarán a Calle 7: Informativo, que ahora será de 55 minutos y no de 40.

Gipzy Montoya habla de su despido de canal 7

Otra figura de canal 7 que sufrió las consecuencias del cierre de Calle 7: La Revista fue la modelo y exchica A toda dar, Gipzy Montoya, quien confirmó a La Teja su salida del 7 incluso antes de que Teletica emitiera el comunicado oficial.

“Lo único que puedo decir y que es lo que sé, es que me despidieron porque el canal decidió cerrar el programa. No tengo más explicaciones que esas”, mencionó Montoya tras consulta de este medio.

Gipzy Montoya también quedó fuera de canal 7. (Instagram)

Agregó que se desvincula del canal por completo pues, por el momento, no tiene ningún proyecto más con ellos.

“En el canal no sigo. No tengo futuros proyectos por el momento ahí”, aseveró.

Teletica viene con cambios desde junio

El cierre de Calle 7: La Revista y los despidos de Sánchez y Montoya se suman a los cambios que viene haciendo Teletica desde mediados de junio pasado, cuando también salieron de la empresa los periodistas Randall Salazar y Omar Cascante.

Salazar y Cascante fueron cesados por un relanzamiento que Teletica hizo de Buen día el 1 de julio, cuando la revista salió al aire con nuevos presentadores, nueva cara y secciones que persiguieron la idea de hacerlo más útil, ágil y entretenido.