Así fue el regreso a los escenarios de Marcela Ugalde tras el accidente del que aún se recupera

Cuatro meses y unos días después del accidente que sufrió y del que todavía se recupera, la actriz Marcela Ugalde volvió a los escenarios este miércoles.

El 23 de junio, Ugalde sufrió una caída en una alcantarilla cuando se bajaba de un carro en Moravia.

Marcela Ugalde regresó a los escenarios este miércoles 28 de octubre, cuatro meses después del inesperado accidente que la mandó por varias semanas al hospital. (Instagram/Instagram)

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Producto de eso, sufrió una delicada quebradura en el pie que requirió de una cirugía; sin embargo, la herida se infectó, lo que la mantuvo internada por varias semanas.

A Marcela Ugalde nada la detiene

El explosivo regreso

La complicada recuperación la alejó de los escenarios, pero este 28 de octubre, en silla de ruedas y con férula, Marce protagonizó un explosivo regreso a lo que ama hacer.

“Cuanto sentís que llegaste a casa”, escribió la creadora del personaje de la Tía Elvira al llegar al teatro El Triciclo y contemplar de nuevo el escenario de cerca.

“Cuando metamos la pata” fue la obra que trajo de vuelta a Marcela, un espectáculo en el que baila y bromea por ratos en silla de ruedas y en otros momentos en andadera, y que saca risas hasta más no poder.

Ugalde regresó al lado de su gran amigo Ayran Morales, el imitador y cantante detrás del personaje Weedny Wax.

Marcela Ugalde celebró su regreso a los escenarios este miércoles. (Instagram/Instagram)

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Las reacciones

“¡Qué alegría verte en el escenario de nuevo!”, “viene lista y recargada”, “¿qué creyeron?, esta vida se vive una vez”, son algunos de los mensajes que destacan en historias de Instagram que Marcela compartió del público que la fue a ver.

Aunque avanza muy bien en la recuperación y ya tiene “luz verde” para trabajar como lo hizo, Marce aún está en terapias para recuperar la movilidad total del pie que sufrió las consecuencias del “mal paso” que dio.

Las próximas funciones de la obra de Ugalde y compañía son el 4 y 11 de noviembre a las 8 de la noche, también en El Triciclo.

Marcela Ugalde se preparó así antes de salir al escenario

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