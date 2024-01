Así fue la cruel muerte del hermano de Duvalier Quirós en Panamá

Duvalier Quirós es uno de los jueces del programa Tu cara me suena (TCMS) de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)

El cantante Duvalier Quirós Murillo recibió la dura noticia este viernes 26 de enero, ya que le informaron que mataron a su hermano Alexánder, en Panamá.

Su hermano es trailero y andaba en la ciudad de David, pero cuando realizaba la entrega de una carga, ocurrió la desgracia.

Según nos contó Duvalier, quien es juez en Tu cara me suena, su hermano fue víctima de un atropello y el responsable se dio a la fuga.

Además, otra persona que se encontraba con él también perdió la vida.

Alexánder Quirós, hermano de Duvalier Quirós, era trailero y estaba haciendo una entrega en Panamá.

“Él era transportista y viajaba con frecuencia a Panamá, una o dos veces por semana, pero tuvo una avería en el camión, se parqueó en una recta para repararlo, asumo que fue un inyector lo que le falló porque él me contaba que estaba poniéndole un inyector. Él le hizo ride a un muchacho de David a la frontera con Costa Rica, mi hermano estaba a quince minutos de llegar a Costa Rica”.

“Él paró, se estacionó y empezó a reparar el camión y alguien los arrolló a los dos y me mató a mi hermano y al otro muchacho (no sabe el nombre). La persona se dio a la fuga, no sabemos quién es, si fue un camión, si fue una buseta, diay no sé, tuvo que haber sido un carro muy grande porque mi hermano era un tipo muy grande para que me lo matara”, explicó muy dolido.

El artista contó que su hermano, Alex, era más que eso, porque era su mejor amigo y con el que tenía una relación más estrecha en la familia.

Alex Quirós era más que un hermano para el cantante Duvalier Quirós

Lo más duro aún es que no han podido hacer mucho, porque las autoridades panameñas están investigando la situación, ya que el responsable escapó del lugar.

“Aparte de ser mi hermano, era mi amigo, mi confidente, mi mejor amigo, o sea, la persona más allegada a mi vida, digamos, después de mis hijos, obviamente. Un ser amado que voy a extrañar y lo voy a extrañar todos los días de mi vida, era mi hermano y mejor amigo”, dijo conteniendo las lágrimas.

El cantante dice estar con su corazón destrozado por lo sucedido y pidió oraciones para su familia, en especial para sus sobrinos.

Varios de los allegados a “Duva” y a su familia le han expresado sus condolencias en sus redes sociales y muchos han destacado la gran personalidad y don de gente que tenía Alex, de 53 años.

Duvalier Quirós tiene una de las voces más románticas del país.

El cartaginés ahora está a la espera de que las autoridades de Panamá les avisen cuándo pueden repatriar el cuerpo de su hermano para darle santa sepultura en el país.