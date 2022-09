Así fue la participación de Diego Bravo en el programa 12 Corazones

El youtuber Diego Bravo compartió el video de su participación hace cuatro años en el famoso programa de Telemundo 12 corazones, el cual ha tomado relevancia en las últimas horas por un TikTok que se ha hecho viral.

Mucha gente etiquetó a Diego luego de ver el video en el que sale tratando de conquistar a varias chicas y hasta apretándose a una de ellas, que por cierto es más alta que él. Obviamente todo es show porque las preferencias de él son diferentes, como lo ha dejado en claro muchas veces.

“Ya que se escandalizaron después de 4 años, aquí les dejo parte del programa, pueden ver COMPLETO el story time donde les cuento todo sobre cómo sucede y cómo se arma el show en mi canal de YouTube. Pueden buscar el video como: Diego Bravo en 12 Corazones”, escribió en la publicación.

Diego Bravo se apretó a una amiga en el programa de Telemundo. YouTube

Diego Bravo: “Yiyo Alfaro no merece ni un poco de mi atención”

Anteriormente, el youtuber había explicado en su canal cómo fue la experiencia y resaltó que todo lo que se ve ahí es puro show.

“Terminé emparejado con la persona esta que en realidad es mi amiga, ella me escogió a mí desde el primer momento, teníamos mucha confianza, así que no hay ningún problema con el beso, no creo que me hubiera besado con otra persona porque así no más. La realidad del programa es que todos los participantes reciben pago, una cantidad de dinero en dólares, que para muchos que no estábamos trabajando es un dinero que nos cae muy bien, el público también recibe un pago por estar ahí”, agregó en el video que está en YouTube y en donde él reacciona a esa intervención en Telemundo.

Diego Bravo: “Me demandaron, por sapo” (por caso de Keyla Sánchez) pero la ley está de mi lado

Como dicen por ahí, recordar es vivir y de verdad que Bravo la pasó muy bien en ese programa y en Caso cerrado, en donde también tuvo su participación.