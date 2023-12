Así fue la terrible noche que pasó Alonso Solís encerrado en la cárcel

Programa Vis10n de radio Columbia. Alonso Solís.

El exfutbolista Alonso Solís recordó en el programa Vis10n uno de los momentos más difíciles de su vida, en los que se sintió rendido, solo y que se tuvo que encomendar a Dios.

El exdelantero morado contó en el programa del jueves 14 de diciembre cuando lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel por no pagar la pensión de sus hijas.

El “Mariachi” recordó que antes de eso recién venía renunciando al programa De boca en boca, de canal 7, en el cual dijo no sentirse feliz porque él no es de fingir lo que no es.

LEA MÁS: Alonso Solís dio a conocer que él y su familia atraviesan un momento durísimo

“Cuando renuncio para hacer este programa, nadie sabía que Vis10n iba a ser Vis10n (exitoso), para serle honesto, era una idea de hacer un programa en el que yo hablara lo que me diera la gana, ustedes saben que fuimos pioneros gracias a Dios, en este tipo de formatos, es la verdad, pero cuando yo renuncié, mis hijas me dejaron de hablar, ese fue el primer problema. Es que a mí no me gusta tener que aparentar, yo quiero ser como y soy y punto, entonces y no me sentía cómodo y renuncié”, dijo referente al programa farandulero.

Después continuó contando lo del atraso en el pago de la pensión y cuando lo esposaron.

“El viernes yo renuncio y el sábado siguiente cuando le aviso a mi gente (su familia), la mamá de mis hijas me dice que tengo que seguir cumpliendo (la pensión) y, ‘¿usted qué va hacer?’. Bueno, le digo que voy a hacer unas escuelas de fútbol, hacer lo de Vis10n y lo de la música que ahí siempre he estado”.

“El tema fue muy duro porque recuerde que iniciamos a finales del setiembre de 2017 y nosotros recibimos el primer pago o el primer cheque como en enero de 2018, entonces en todo ese proceso de esos meses yo me sentía recontrasolo, porque a veces no tenía la plata para la pensión, que es bien alta, y a veces no completaba y ahí fue cuando se vino cuando me esposaron (lo llevaron al Segundo Circuito Judicial de San José). Cuando yo estoy ahí solo, solo, porque ese día no se me olvida, digo yo: ‘si uno sintió eso (el abandono) imagínese lo que sintió Jesús’”.

“Me meten (a la celda) y no había nadie, literalmente nadie, pero yo digo que fue una bendición. Cuando me dejan ahí y me tiran, yo escuchaba a lo largo a los policías. Yo debía, no sé, como 500 mil pesos, pero a usted no le cobran eso sino como dos meses más, el tema es que estaba ahí solo y decía: ‘mae, lo que habrá sentido Jesús’, pero en ese momento yo me sentía en el piso, en el suelo, no tenía a nadie, no quería llamar a mis papás, ni podía. Me sentía como un perro”.

“Yo decía: ‘yo no soy un criminal y estoy aquí’, y cuando me sentí solo empecé a orar (...). Yo ahí sentí que toqué fondo y prometí que nunca más iba a pasar, que quería estar bien y seguido fue que empezaron las bendiciones. El 2018 fue de los mejores años de Vis10n y fue una locura, pero sí fue muy difícil, ahí fue donde yo me rendí y dije: ‘Señor, no soy nada sin ti y yo entiendo que necesito no olvidarme de esto’”, recordó el exdelantero morado.