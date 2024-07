Así le cambió la vida a Charlyn López desde que comenzó a trabajar en Giros de Repretel

Charlyn López fue anunciada como presentadora de Giros el 12 de enero pasado. (Instagram)

Charlyn López experimentó, literalmente, un giro en su vida tras integrarse, hace seis meses, al elenco de presentadores de Giros, la revista matutina de canal 6.

El 12 de enero, Repretel anunció la llegada de la guapísima modelo al programa y 10 días después su carisma, belleza y chispa sacudieron el espacio.

Aceptar la propuesta de la televisora de La Uruca significó un gran cambio en la vida y la dinámica familiar de la guapísima rubia, según lo reconoció ella misma en una entrevista con La Teja, en la que conversó sobre los seis meses que lleva en el programa del 6.

Charlyn está casada desde hace 12 años y es mamá de dos hijos, ambos en edad escolar, por lo que su trabajo en Giros la obligó a replantear muchas cosas, algunas de las cuales reveló a este medio.

Por ejemplo, López habló de las madrugadas que se pega para estar a tiempo en el canal, ya que ella viaja todos los días desde Orotina, donde vive, hasta las instalaciones de Repretel, en La Uruca.

“Me levanto a las 4:10 de la mañana todos los días y a las 5 salgo de la casa (Giros empieza a las 8), pero lo hago con mucho gusto y muy contenta porque estoy disfrutando muchísimo esta oportunidad. Son pocas las personas que tienen el privilegio de decir que trabajan en lo que les gusta y ese es mi caso ahora. Estoy viviendo este tiempo como lo planeé porque me había dicho que cuando me llegara, lo iba a disfrutar al máximo”, comentó la ganadora de Mrs Universe Costa Rica 2017.

Charlyn López dice que su esposo, Pablo Ramírez, ha sido un apoyo fundamental en este tiempo que lleva en Giros. (Instagram)

En la familia

Su trabajo en la revista matutina también implicó que parte de las responsabilidades de la casa, del cuidado de sus hijos y de los asuntos escolares de sus dos retoños, los tuviera que asumir su esposo, a quien ella agradece todo el apoyo que le está dando.

“La dinámica familiar cambió abismalmente porque antes era la de todo en la casa. Llevaba a los chiquillos (a la escuela), los recogía, siempre iba a las reuniones escolares, estaba pendiente de tareas, de la comida… Sí trabajaba, pero no en un horario de todos los días, entonces salía muy poco de la casa. Ahora mi esposo tuvo que asumir parte de eso, lo entendió, se adaptó y lo hace con gusto”, dijo.

Mencionó que Pablo Ramírez, su marido, ha sido un apoyo fundamental para ella en esta etapa, pues de lo contrario no podría estar disfrutando de su momento con esta plenitud.

“Él me ve feliz y no quiere interrumpirme esta felicidad. Él está viendo que me siento realizada y también para nosotras las mamás es necesario sentirse útiles, que generamos, que estamos creciendo, cumpliendo nuestros sueños y aprendiendo, porque si uno no hace lo que le llena, en algún momento la vida se lo va a reclamar y se va a empezar a sentir insatisfecha y a sentirse mal”, mencionó.

López contó que, tras la pandemia del covid-19, su esposo quedó con teletrabajo permanente, lo que le facilita estar más al pendiente de las cosas de la casa, ya que hay días que ella regresa hasta las 9 de la noche, debido al montón de trabajo que tiene.

“Para él ha sido una locura, recuerdo que en los primeros meses mandaba a traer comida y me decía que qué hacía, pero todo es un proceso. Siempre digo que la familia es una empresa y es trabajo en equipo, en el momento en que no se vea así, fracasó, pero en nuestro caso la fórmula ha sido entender, comprender y tener paciencia”, aseguró.

Charlyn López presenta Giros con Rafa Pérez, Maricrís Rodríguez e Ítalo Marenco. (Instagram)

Otra cosa que cambió en la vida de Charlyn con su llegada a Giros fue la cantidad de trabajo que le comenzó a salir más allá de la televisión.

Ahora muchas marcas aprovechan su buen pegue con el público para contratarla como influencer de sus productos o servicios en redes o como maestra de ceremonias en eventos especiales.

“La pantalla es una ventaja muy grande y uno tiene que saber manejarla. Gracias a Dios tengo mucho trabajo, se lo pedí a Dios en algún momento y me lo está dando y estoy muy contenta, ojalá que siga llegando más trabajito”, afirmó la exreina de belleza, de 33 años.

Feliz en Giros

De su paso por el programa, destacó lo mucho que ha aprendido y la mayor cercanía que ha logrado con el público, que ya la identifica como Charlyn, la de Giros.

“He aprendido un montón de cosas y he tenido una guía maravillosa. Mis compañeros (Ítalo Marenco, Maricrís Rodríguez y Rafa Pérez) son excepcionales y eso se ve en la pantalla. Todos nos apoyamos. Ya me siento más suelta, más aplomada y ya más parte del equipo, porque cuando usted entra no es que no sea parte, pero se está en un proceso de acople y ya ahora con solo que me vuelvan a ver ya entiendo lo que me quieren decir”, comentó.

En cuanto a lo más desafiante de trabajar en ese programa, confesó que fue agarrarle el ritmo, ya que todo va muy rápido e indicaciones van y vienen, y ella es muy despistada.

“Hay que estar siempre pilas, muy concentrado y no perder detalle. Hay que estar siempre listo y eso ha sido lo más retador porque soy muy dispersa”, reconoció.