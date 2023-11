Así le fue al único tico nominado en los Latin Grammy 2023

El director costarricense Marvin Camacho llevó la batuta del disco 'Cantata Negra'. (cortesía)

El disco “Cantata Negra”, del músico costarricense Marvin Camacho, lamentablemente no ganó el Grammy Latino en la categoría de Música clásica.

El compositor y pianista costarricense, así como profesor de la Escuela de Estudios Generales y de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica (UCR), era el único tico nominado en estos importantes premios.

El disco “Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus”, de la Simón Bolívar Symphony Orchestra, de Venezuela, fue el ganador en dicha categoría. Cuyos premios se entregaron este jueves en Sevilla, España.

"Cantata Negra" es el disco del costarricense que fue nominado a los Grammy Latino 2023.

Esta producción coral se basa en la tradición afrodescendiente de nuestro país y fue interpretada por el Proyecto UCR Coral, bajo la dirección del maestro Didier Mora Monge, también docente de dicha escuela, y con la producción de Jorge Castro, quienes viajaron a España junto con el pianista.