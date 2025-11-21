Así reaccionaron en Costa Rica papás de Mahyla Roth tras avanzar de ronda en Miss Universo

Los papás de Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica, estallaron de alegría al ver que su hija avanzó a la siguiente ronda de clasificadas de Miss Universo.
Este jueves, se lleva la gala de coronación de la mujer más bella del planeta y a don Peter Roth y doña Estela Benavides les invaden los nervios, desde que se inició el certamen, que se lleva a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.
La gala de Miss Universo
Los papás de Mahyla están acompañados de otras 100 personas en el edificio principal de Súper Salón, en Pavas.
El presentador Steve Byrne dijo el nombre de Mahyla en la segunda ronda y los papás de la hermosa costarricense no se contuvieron.
Don Peter y doña Estela estaban tomados de la mano y, de inmediato, el orgulloso papá se levantó de su silla, tomó la bandera de Costa Rica y comenzó a moverla de un lado a otro.
Les dejamos algunas fotos de cómo se vive el evento en nuestro país: