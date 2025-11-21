Farándula

Así reaccionaron en Costa Rica papás de Mahyla Roth tras avanzar de ronda en Miss Universo

Unas 100 personas disfrutan de la gala de coronación de Miss Universo, junto a los padres de Mahyla Roth

Por Yenci Aguilar Arroyo y Yerlin Gómez Izaguirre

Los papás de Mahyla Roth, miss Universe Costa Rica, estallaron de alegría al ver que su hija avanzó a la siguiente ronda de clasificadas de Miss Universo.

Este jueves, se lleva la gala de coronación de la mujer más bella del planeta y a don Peter Roth y doña Estela Benavides les invaden los nervios, desde que se inició el certamen, que se lleva a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia.

Los papás de Mayhla Roth estallaron de alegría cuando llamaron a su hija. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La gala de Miss Universo

Los papás de Mahyla están acompañados de otras 100 personas en el edificio principal de Súper Salón, en Pavas.

El presentador Steve Byrne dijo el nombre de Mahyla en la segunda ronda y los papás de la hermosa costarricense no se contuvieron.

Don Peter y doña Estela estaban tomados de la mano y, de inmediato, el orgulloso papá se levantó de su silla, tomó la bandera de Costa Rica y comenzó a moverla de un lado a otro.

Les dejamos algunas fotos de cómo se vive el evento en nuestro país:

Mahyla Roth avanzó a la siguiente ronda de Miss Universo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Unas 100 personas están disfrutando de la gala de coronación de Miss Universo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
La familia de Mayhla Roth está bien acompañada, en un salón de eventos en Pavas. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Peter Roth y Estela benavides, papás de Mahyla Roth están nerviosos y emocionados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Los papás de Mayhla Roth estallaron de alegría cuando llamaron a su hija. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
