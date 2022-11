Así reaccionaron la esposa de Leo Moreira y la hermana de Melissa Mora al no ganar el Mrs. Universe

La hermana de Melissa, Fabiola Mora, era de las participantes más hermosas. (Lilly Arce Robles.)

Contentas, satisfechas y llenas de paz, así terminaron las participantes del concurso Mrs. Universe, Fabiola Mora, hermana de Melissa Mora y Yulieth Granados, esposa de Leonel Moreira.

En el caso de la ramonese, además del segundo lugar de la noche, detrás de Iby Perera, también se dejó cuatro premios que dieron los patrocinadores del concurso, que se realizó el lunes en el Auditorio Nacional.

A la guapa le destacaron como la chica con el mejor cuerpo, así como por su participación activa en redes sociales y por su cabellera.

La bella señora contó con el apoyo de su hermana Melissa, quien acompañada de su novio y otros familiares no paró de hacer bulla en el concurso.

La guapa moncheña fue de las más galardonadas de la noche, demostrando mucho carisma, personalidad y belleza.

“Quedo satisfecha porque hice todo con el corazón y por eso llegué hasta donde llegué, quizá algo faltó pero siempre nos lo dijeron, estaba muy peleado. Sé que Iby va a ir a hacer un gran papel a Bulgaria y quedo muy feliz con todo lo que me traje”, afirmó Mora.

Fabiola dice que cuando decidió participar sabía que tenía que dar lo mejor tenía, tal y como lo hizo desde el primer día.

“Desde un principio supe que había muchas mujeres con tantas cosas bellas... Sí lo deseaba y por eso tenía que esforzarme por ello. Me comprometí a hacer las cosas bien y eso fue lo que me llevó a ese lugar”, agregó.

La virreina comentó que quedó con muchas ganas de volver a participar en un certamen de belleza.

“Yo decía que no pero se me quedó una espinita, ahora lo voy a pensar. Para mí lo mejor fue el crecimiento que tuve, me dieron muchas herramientas, me dejaron cosas buenas, una de ellas es confiar más en mí y eso lo agradezco mucho. Esto es más que una corona y por eso quedo”, señaló.

En familia

Por su parte, Yulieth, quien quedó entre las ocho más bellas del certamen, dijo que el apoyo de su familia, entre ellos su esposo Leonel Moreira, fue fundamental para sentirse segura y lograr destacar en la pasarela.

“Me sentí superorgullosa de mí y agradecida porque pude representar a un montón de mujeres que sé que tienen un sueño como yo y a decirles que sí se puede y a pesar de que no gané, fue una experiencia maravillosa y me siento ganadora”, dijo.

Sobre la presencia de su marido, quien lamentablemente para ellos no fue llamado al Mundial de Qatar, Yulieth le había dicho a La Teja que si eso no ocurría él iba a estar presente, tal y como ocurrió este lunes.

“De mi familia vinieron 22 personas, todo ese apoyo no tiene precio. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe porqué hace las cosas, entonces estoy muy feliz de tener aquí a mi esposo y a mis hijos y a todas las personas que realmente me aman en este proceso maravilloso. Leo me dijo que yo soy su reina y eso es lo que vale para mí”, afirmó Granados, quien estuvo acompañada en todo momento con sus hijos Cami y Santiago.

Tanto Yulieth como Fabiola, dijeron que la elección de la nueva reina les parece muy bien, pues tiene grandes cualidades como persona y como mujer.

“Ella me representa mucho como mujer, luchó muchísimo por la corona, es una mujer que tiene todo, es empoderada, valiente y hermosísima y la vamos a apoyar al cien por ciento”, dijo Granados.

A diferencia de la hermana de Melissa Mora, Yulieth cerrará su participación en certámenes con esta edición, ya que dice que se dio el gusto que siempre quiso y ya no hay necesidad de volver a hacerlo.