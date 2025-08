Así reaccionó Ítalo Marenco cuando reconocido imitador le dijo que renunciara en vivo

ítalo Marenco renunció a Repretel. (Instagram/Instagram)

El presentador Ítalo Marenco vivió un momento inesperado durante un programa, cuando el imitador Edson Picado, sin pelos en la lengua, le soltó que debería renunciar al aire, como lo hizo Víctor Carvajal años atrás en el programa Su Mañana.

“Vea, Ítalo, le voy a contestar. Renuncié en vivo, haga las que yo hice en Su Mañana”, dijo Picado mientras imitaba a Carvajal.

Marenco, entre risas y en tono firme, respondió que él no haría eso porque tenía que seguir el procedimiento adecuado.“¿Será? ¿Así?, bye, bye. Uno tiene que ser responsable. Hay una cosa que se llama preaviso. Uno tiene que quedar como un caballero”, dijo el presentador, quien suena como nueva ficha en Teletica.

Lo que Picado hizo fue revivir el polémico momento que protagonizó Carvajal en el 2015, cuando renunció en plena transmisión del programa matutino. En ese entonces, el presentador se despidió con unas palabras que quedaron marcadas en la televisión nacional.

Edson Picado imitó a Victor Carvajal. (Instagram/Instagram)

“Yo tengo algo muy importante que decirles, es un campo pagado, espero que no me saquen del aire, que no se molesten, pero hasta aquí llega mi participación en el programa Su Mañana. Para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes, amigos y amigas televidentes, pero yo no sirvo para ser hipócrita y ayer descubrí que en este canal soy muy problemático, por lo tanto, hoy tomé la decisión de no seguir. Entonces, a todos, muchísimas gracias”, expresó Carvajal en aquella ocasión.