Así recuerdan compañeros de Buen día a sicóloga fallecida

Los presentadores de Buen día guardan gratos recuerdos de la sicóloga fallecida. Instagram

La familia de Buen día perdió a una de sus colaboradoras más queridas, la sicóloga Catalina Cárdenas Mata, quien iba al programa desde hace unos cinco años a compartir su conocimiento con los televidentes.

La “doc”, como le decían cada vez que llegaba a la revista matutina, era muy querida por todos los del programa, y hoy la recuerdan como una gran persona, muy risueña y con una gran habilidad para comunicar.

Para el presentador Omar Cascante la noticia de su muerte, ocurrida el jueves de manera natural, fue muy “impactante y sorpresiva” y, según contó, Cárdenas lo ayudó en algún momento hasta en sus problemas personales.

“Catalina fue una persona del programa muy cercana con los televidentes, muy cercana con nosotros. A modo personal, en un momento convulso de mi vida hace unos cuatro años, recuerdo que Cata me dijo: ‘yo creo que te va a hacer bien leer un libro que quiero recomendarte, que se llama ‘Toma un café contigo mismo’, y tengo ese recuerdo particularmente porque Catalina leyó cómo me sentía yo en esos momentos. Me hizo una sugerencia que tiempo después, como a la semana, adquirí el libro y bueno, fue muy lindo porque el libro me dejó una enseñanza de aprender a tener una cita conmigo mismo antes de relacionarme con los demás. Así que la recuerdo así y también la recuerdo como esta mujer empática, cercana y muy aproximada a los televidentes, no me cabe la menor duda que así como me ayudó a mí, también ayudó a cientos de personas a través de los temas que ella abordó, siempre de una manera muy clara y muy transparente”, dijo.

¿Por qué en Buen día están de luto y le pusieron un lazo negro a su logo?

Por su parte, el director de Buen Día, Randall Salazar, contó que la sicóloga llegó al programa por una recomendación y que desde el primer día hizo clic con ellos y con el televidente, por su forma clara al hablar de cualquier tema.

Ella asistía al espacio matutino por lo menos una vez al mes para conversar principalmente de temas de sicología en niños o temas de pareja.

“Ella era empática, risueña, tenía una gran cantidad de atributos que la hacían un gran personaje para ese tipo de temas en televisión y entonces se convirtió en una colaboradora frecuente”, mencionó.

La experta en sicología Catalina Cárdenas iba al menos una vez al mes al programa de Teletica y era muy querida por los televidentes. Instagram

Salazar agregó que siempre recordará a Catalina con su gran sonrisa porque era una persona muy alegre y con una cara “generosa y amistosa”.

“La voy a recordar porque uno a veces en televisión no encuentra las palabras para expresar sus emociones y sus pensamientos y Catalina tenía la virtud de ser muy precisa en su apreciaciones, en sus consejos, recomendaciones; siempre fue empática y siempre se puso en los zapatos de la persona que la estaba viendo, siempre con mucho respeto y mucha exactitud. Así que la voy a recordar, como una gran profesional y una persona amorosa y cariñosa”, dijo.

El programa decidió poner un lazo negro junto al logo que sale en la pantalla en honor a su querida colaboradora y amiga.

Catalina Cárdenas tenía 51 años, estaba casada y deja dos hijos a quienes les enviamos nuestras más sentidas condolencias.