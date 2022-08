Así responde Mauricio Hoffman a los comentarios de supuestas argollas

Mauricio Hoffman y Alhanna Morales son de los favoritos para ganar esta temporada. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Desde antes de que comenzara Dancing with the Stars y hasta la fecha, en redes sociales es usual leer comentarios que hablan de favoritismos y hasta argolla por parte de la producción con Mauricio Hoffman, por ser de la “casa”.

Las excelentes calificaciones que recibe el macho en cada gala, hacen que esas críticas aumenten y que sus detractores crean menos en el formato.

Sin embargo, lo que hace Mau en la pista es innegable, su desempeño es a veces comparable con lo que hacen los bailarines que llevan toda una vida dedicándose a eso.

“Soy un ser humano y claramente cuando leo comentarios así, me incomodan porque yo sé cuánto me estoy esforzando y cuánto he trabajado para estar donde estoy, a mí no me han regalado nada y lo que tengo en esta vida es fruto de mi esfuerzo. Creo que yo demuestro no con palabras sino con hechos por qué merezco estar en la competencia”, dijo.

Mau y Alhanna se hicieron compas desde el 2017. Cortesía.

El domingo anterior, Mau estuvo cerca de la calificación perfecta (30) a pesar de que, según cuenta, a él también le cuesta aprender y sacar la coreografía, al igual que a las demás estrellas.

“Nos da mucha alegría, yo trabajo para esto pero cuando llega, la verdad es que uno no lo cree... Son muchas emociones y una gran satisfacción porque en el caso de la coreografía del domingo era fuerte, era tango y requiere mucha técnica y como yo no soy bailarín, hay que esforzarse todavía mucho más. Siento frustración, nervios, porque la coreo también me costó entonces recibir esas calificaciones es un verdadero premio”, comentó.

Para él es clave la química que ha tenido con Alhanna Morales, la cual inició desde la presentación como bailarín invitado en la cuarta temporada (2017) en donde forjaron las bases de lo que sería una gran yunta en esta ocasión.

“Ya desde ese momento nos entendimos, generamos confianza, que nos tocara juntos esta temporada fue más cómodo para mí, la amistad que tenemos es muy bonita y eso lo hace más fácil; son muchas horas las que pasamos juntos porque ensayamos más de tres horas diarias, de lunes a lunes, entonces eso lo hace más llevadero”, agregó.

A pocas galas de la final, Hoffman dice que lo que más desea es ser finalista y por eso, ya se está moviendo un poco más en redes sociales para pedir el apoyo de la gente.