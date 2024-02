Así se despiden varios famosos a una de sus más grandes leyendas

La reconocida actriz Helena Roja falleció este fin de semana (Twitter)

Este domingo 4 de febrero, el mundo artístico de México se vistió de luto, al confirmarse la muerte de la actriz Helena Rojo.

Tanto seguidores como famosos, quienes tuvieron la oportunidad de compartir amistad y pantalla con la actriz, la despidieron entre conmovedores mensajes.

La talentosa artista fue considerada como uno de los más grandes íconos de la televisión, cine y teatro en México, por más de cinco décadas.

Rojo perdió la vida a los 79 años, tras una dura batalla contra el cáncer. Su muerte generó conmoción entre la industria, pues se desconocía que estuviera luchando contra la enfermedad.

Una de las primeras famosas en pronunciarse fue la actriz María Sorté, quien compartió una foto de una de las tres telenovelas que hicieron juntas.

“¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido a la casa del Señor, tres telenovelas juntas, una obra de teatro. Hoy me parece increíble que no nos volvamos a ver. Pido a Dios que les dé a sus seres amados paz, esa paz que sobrepasa todo”, escribió.

Ana Martín, la reconocida actriz de Televisa, se mostró devastada ante la muerte de su amiga, y la despidió con un emotivo mensaje:

“Amiga bellísima… Algún día estaremos juntas… Vuela alto, Helena Rojo, como siempre volaste y como siempre te dijimos, nuestra amada y bella Helena Rojo”, se puede leer.

En sus redes sociales, Lucero también compartió una fotografía de la actriz y escribió: “La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz Helena Rojo, adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes, amada y admirada por siempre.

LEA MÁS: Falleció Helena Rojo, emblemática actriz mexicana

Mi más sentido pésame para su familia y amigos, que desde ese bello lugar en el que ahora está, siga cuidando de todos sus seres queridos”.

Esta conocida actriz destacó por trabajar en más de 30 telenovelas, entre ellas “El privilegio de amar”, “Ramona”, “Mundo de fieras”, “Cuidado con el ángel”, “Corazón salvaje”, “Por ella soy Eva”, “La candidata”. Su última telenovela fue “Vencer la culpa” en 2023.

Helena Rojo falleció este 4 de febrero.

Helena Rojo mantuvo su vida personal lejos de los reflectores; sin embargo, se sabe que estuvo casada con Benjamín Fernández, con quien tuvo tres hijos.