Así se enteró reconocida periodista de la muerte de su hijo

La conocida periodista de espectáculos mexicana Shanik Berman abrió su corazón, al contar cómo fue que se enteró del fallecimiento de su hijo Daniel, el cual murió, después de que un conductor en estado de ebriedad lo chocará.

En una reciente entrevista con el comunicador Yordi Rosado, la periodista recordó cómo se enteró del deceso de Daniel, de 19 años. Esto ocurrió en el 2004.

“Yo estaba en Estados Unidos y me habla alguien y me dice ¿qué opinas de la muerte de tu hijo? Yo dije, estoy soñando y colgué, a las 4 de la mañana”.

Shanik Berman abrió su corazón para contar cómo se dio cuenta de la muerte de su hijo de 19 años. Captura

Tras esa llamada del periodista aseguró que su esposo la llamó, pero ella creyó que seguía soñando.

“Luego a las 4:30 me habla Jorge y me indicó que me tenía que regresar a México y le dije que no, que hasta el domingo, ahí cuando me dijo que me tenía que regresar porque nuestro hijo (Daniel) había fallecido, yo pensé que estaba soñando y le volví a colgar”, comentó.

La comunicadora confesó que apenas se despertó, volvió a llamar a su esposo para ver si era cierto lo que pasaba.

“Como a la media hora me desperté, y le pregunté si me había marcado. Me respondió que sí y que tenía que regresar porque nuestro hijo había fallecido. Le supliqué que lo llevará al hospital, pero me dijo que estaba muerto”, continuó.

La comunicadora, quien recientemente estuvo en el programa La Casa de Los Famosos, dijo que había prensa fuera del hotel y que la tuvieron que sacar por otro lado, para que nadie le preguntara nada.

“Una amiga me llevó al aeropuerto, consiguió el boleto y yo gritando en el avión, me senté junto al marido de Olivia Peralta, él me preguntó qué pasaba y me fue calmando, yo lloraba a gritos”, detalló.

La macha dijo que cuando llegó a su casa la llevaron al entierro de su hijo, y que todo ya estaba decidido.

“Después del entierro, estaba toda la prensa, me dijeron que no le hablara y yo le dije que sí, porque eso es lo que yo hago, abrí y les dije que los amaba y que estaba destrozada”, concluyó.